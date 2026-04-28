«Σάντη»: Εξελίξεις ίσως φέρουν συλλήψεις

Με την πλειοψηφία των προσώπων, τα ονόματα των οποίων αναφέρθηκαν σε μηνύματα στην υπόθεση «Σάντη», να έχουν ήδη δώσει κατάθεση στους ανακριτές της Αστυνομίας, οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Στην ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου, θέλουν να έχουν όσο πιο ξεκάθαρη εικόνα για όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Και όλα αυτά εν αναμονή των αποτελεσμάτων από το δικανικό εργαστήρι της Europol. Η εξίσωση που θα προκύψει από το περιεχόμενο των καταθέσεων, τα αποτελέσματα της Europol, και η άποψη των ειδικών του FBI, πιθανόν να φέρει εξελίξεις σε μια υπόθεση που απασχολεί από τα τέλη του περασμένου Μαρτίου. Αρμόδια αστυνομική πηγή ανέφερε στον «Π», ότι το σενάριο να προκύψει σύλληψη ή συλλήψεις είναι υπαρκτό. «Δεν θα είναι έκπληξη εάν ακούσουμε για συλλήψεις ειδικά μετά τα αποτελέσματα από τη Europol», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ πολιτικά πρόσωπα και πρώην μέλη του δικαστικού σώματος, έδωσαν καταθέσεις στους ανακριτές. Στο πλαίσιο των καταθέσεών τους απάντησαν στις ερωτήσεις των ανακριτών για τις πτυχές της υπόθεσης που αφορούν τα ονόματά τους. Έθεσαν εαυτόν στη διάθεση των ανακριτών για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και παρουσιάστηκαν πρόθυμοι εάν απαιτηθεί να ελεγχθούν τα κινητά τους τηλέφωνα και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.

Σε ό,τι αφορά την κάθοδο του ειδικού κλιμακίου του FBI, στο Αρχηγείο Αστυνομίας αναμένουν ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία που θα φτάσουν στην Κύπρο και να πιάσουν δουλειά. Μέχρι τότε, η ανακριτική ομάδα προσπαθεί να έχει ήδη μεταφρασμένα κείμενα των καταθέσεων που λήφθηκαν ώστε να τεθούν κάτω από το μικροσκόπιο των ειδικών του FBI.

Αναφορές και για Γρηγορίου

Το όνομα του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου, είναι το νέο όνομα που αναφέρεται σε νέα μηνύματα που ανάρτησε ο Μακάριος Δρουσιώτης, ενώ στα ίδια μηνύματα αναφέρεται εκ νέου και ο Δημήτρης Παπαδάκης.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης δημοσίευσε φωτογραφίες από μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία «έταξαν» του Ανδρέα Γρηγορίου τη θέση του γενικού διευθυντή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το μήνυμα σύμφωνα πάντα με τον κ. Δρουσιώτη στάλθηκε τον Δεκέμβριο του 2019. Ανάρτησε επίσης φωτογραφία από πρακτικό απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 12/2/2020 σύμφωνα με την οποία ο Ανδρέας Γρηγορίου διορίζεται αναπληρωτής γενικός διευθυντής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα μηνύματα σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη, ανταλλάχθηκαν μεταξύ, Δημήτρη Παπαδάκη και Μιχάλη Χριστοδούλου.

«Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να υποβάλει σύσταση στην ΕΔΥ για τον διορισμό του Ανδρέα Γρηγορίου ως αναπληρωτή διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, όταν υπουργός Δικαιοσύνης ήταν ο Γιώργος Σαββίδης ο οποίος σήμερα δίνει οδηγίες στην Αστυνομία ως Γενικός Εισαγγελέας. Δηλαδή η «Σάντη», η οποία σύμφωνα με τον «ενημερωμένο» Τύπο έβρισκε πληροφορίες από το ίντερνετ και κατασκεύαζε μηνύματα, είχε και διορατικές ικανότητες: Πρόβλεπε το μέλλον, ακόμη και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου» αναφέρει ο κ. Δρουσιώτης.

Η νέα ανάρτηση έφερε την έντονη αντίδραση του Δημήτρη Παπαδάκη ο οποίος ανέφερε ότι η μόνη αλήθεια είναι ότι με τον Ανδρέα Γρηγορίου διατηρεί φιλική σχέση από τα φοιτητικά τους χρόνια. Αναφερόμενος στον Μ. Δρουσιώτη ο Δημήτρης Παπαδάκης έγραψε σε ανάρτησή του: «Για να ερμηνεύσεις και προφητείες πρέπει τα στοιχεία σου να είναι αληθινά. Όχι πλαστά και ψεύτικα όπου μπορεί να βάλεις ό,τι ημερομηνίες θες. Μαζέψετέ τον… πόση ανοχή;».