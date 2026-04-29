Εντατικοποιούνται οι έρευνες για την υπόθεση «Σάντη» - Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με το FBI

Με εντατικούς ρυθμούς και προς κάθε κατεύθυνση συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας αναφορικά με τις σοβαρές καταγγελίες του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, καθώς η ειδική ανακριτική ομάδα, που έχει συσταθεί για την υπόθεση, επιταχύνει τη διαδικασία συλλογής στοιχείων και μαρτυριών.

Σε δημόσια τοποθέτησή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι «μέχρι στιγμής έχει ληφθεί μεγάλος αριθμός καταθέσεων, ενώ η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

Την ίδια ώρα, αναφέρει, οι Αρχές προχωρούν σε συνεχή αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού, επιδιώκοντας τη συνολική και εις βάθος διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Εξάλλου, όπως σημειώνει, «καθοριστικής σημασίας θεωρείται η διεθνής συνεργασία που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ανακριτικής ομάδας με αντιπροσωπεία του FBI, η οποία θα συνδράμει ενεργά στο έργο των κυπριακών Αρχών.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται και τα τεκμήρια της υπόθεσης, με τα αποτελέσματα των δικανικών εξετάσεων να αναμένονται από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες της Europol.

Στόχος της Αστυνομίας, όπως υπογραμμίζεται, είναι «η ολοκλήρωση των ερευνών το συντομότερο δυνατό, με τρόπο που να διασφαλίζει την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας».

Πηγή: ΚΥΠΕ