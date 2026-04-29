Ονούφριος Κουλλάς: Eίτε ο ΔΗΣΥ θα κερδίσει τις εκλογές είτε το ΑΚΕΛ

Με έντονο τρόπο έθεσε ο Εκπρόσωπος Τύπου και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, το πολιτικό διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών, υποστηρίζοντας ότι η αναμέτρηση θα κρίνει εάν η χώρα θα συνεχίσει «υπεύθυνα μπροστά» ή θα επιστρέψει «πίσω στις φορολογίες, τις αποκοπές και την ανεργία».

Σε δήλωσή του, ο κ. Κουλλάς τόνισε πως το βασικό δίλημμα για τους πολίτες είναι η επιλογή ανάμεσα στη σταθερότητα και την ανάπτυξη ή σε «πειραματισμούς» που, όπως ανέφερε, μπορούν να οδηγήσουν σε νέα περίοδο αστάθειας και περιπετειών για την οικονομία και την κοινωνία.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δηλώνει αποφασισμένος να διατηρήσει την οικονομική σταθερότητα, τις θέσεις εργασίας, τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας —όπως είπε— την προοπτική για το μέλλον. Παράλληλα, σημείωσε ότι το κόμμα θα εργαστεί εντατικά για νίκη στις εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι «είτε ο ΔΗΣΥ θα κερδίσει τις εκλογές είτε το ΑΚΕΛ».

Ασκώντας κριτική στο ΑΚΕΛ, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι το κόμμα της αριστεράς επαναφέρει πολιτικές που οδήγησαν στο παρελθόν σε αποσταθεροποίηση και φτωχοποίηση και πρόσθεσε ότι παρόμοιες προσεγγίσεις φαίνεται να υιοθετούν και «νεοφανείς σχηματισμοί».

Ο κ. Κουλλάς έστειλε επίσης μήνυμα κατά «του οριζόντιου λαϊκισμού, της τοξικότητας, της απαξίωσης των πάντων και της εντυπωσιοθηρίας», υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό διακύβευμα αφορά την πορεία της οικονομίας, της απασχόλησης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα.