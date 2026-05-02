Με λεωφορείο σε ολόκληρη την Κύπρο ο ΔΗΣΥ - Στάσεις στο Παραλίμνι, στη Λάρνακα, στην Πάφο και στη Λεμεσό (βίντεο)

Στους δρόμους ολόκληρης της ελεύθερης Κύπρου βρίσκεται από σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός, εγκαινιάζοντας μια μεγάλη παγκύπρια περιοδεία με στόχο την απευθείας επαφή με τους πολίτες και τη συσπείρωση της εκλογικής του βάσης. Το λεωφορείο της Παράταξης αναχώρησε το πρωί από την Πινδάρου, ξεκινώντας μια διαδρομή που θα καλύψει όλες τις επαρχίες μέσα σε μία ημέρα.

Το λεωφορείο του Δημοκρατικού Συναγερμού θα πραγματοποιήσει στάσεις στο Παραλίμνι, τη Λάρνακα και την Πάφο, ενώ η περιοδεία θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα στη Λεμεσό.

«Η πολιτική ξεκινά από τους πολίτες»

Σε δηλώσεις πριν την επιβίβαση στο λεωφορείο, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, κ. Αννίτα Δημητρίου, έδωσε το στίγμα της εξόρμησης:

«Πιστεύουμε διαχρονικά ότι η πολιτική ξεκινά από τους πολίτες και οφείλει να επιστρέφει στους πολίτες. Θέλουμε να ακούσουμε την κοινωνία, να συζητήσουμε με τον κόσμο και να μεταφέρουμε παντού το μήνυμα της νίκης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι η προσπάθεια αυτή δεν έχει ευκαιριακό προεκλογικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί μέρος της διαρκούς δράσης του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Το διακύβευμα της σταθερότητας

Η Πρόεδρος της Παράταξης στάθηκε ιδιαίτερα στο κρίσιμο διακύβευμα της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης, συνδέοντας το αποτέλεσμα με την πορεία της χώρας. «Πρέπει να κρατήσουμε τη σταθερότητα στον τόπο και την οικονομία, για να εφαρμόσουμε πολιτικές που θα πάρουν τη χώρα μας υπεύθυνα μπροστά», σημείωσε, προσθέτοντας πως ο ΔΗΣΥ διαθέτει τις θέσεις και την ισχυρή ομάδα που απαιτούν οι περιστάσεις.

Η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού δηλώνει αισιόδοξη ότι η ανταπόκριση του κόσμου θα επιβεβαιώσει την ηγετική θέση της Παράταξης στο πολιτικό σκηνικό, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και νίκης.