Εκτός ψηφοδελτίου ο υποψήφιος βουλευτής των Κυνηγών που φέρεται να χτύπησε διαιτητή

Εκτός ψηφοδελτίου τέθηκε ο υποψήφιος βουλευτής του Κινήματος Ενεργοί Πολίτης – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, ο οποίος φέρεται να ενεπλάκη σε βίαιο περιστατικό σε γήπεδο στη Λάρνακα κατά το σαββατοκύριακο, κατά το οποίο χτύπησε τον βοηθό διαιτητή σε ποδοσφαιρικό αγώνα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κινήματος, κατόπιν έκτακτης συνεδρίας που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ, «επιθυμεί να τοποθετηθεί με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα σε ποδοσφαιρικό αγώνα, στο οποίο εμπλέκεται υποψήφιός μας».

Το Κίνημα, προστίθεται, έλαβε γνώση του περιστατικού και του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού μέσω του διαδικτύου και των δημοσιευμάτων, όπως και το ευρύ κοινό.

Ο λόγος που δεν υπήρξε άμεση και επίσημη τοποθέτηση, όπως αναφέρουν, ήταν γιατί θεώρησαν «πρέπον πρώτα να διασταυρώσουν τα δεδομένα, να ενημερωθούν υπεύθυνα για όλα τα πραγματικά γεγονότα και να αξιολογήσουν συλλογικά την κατάσταση με τη σοβαρότητα που απαιτείται».

«Για εμάς», προσθέτουν, «ο αθλητισμός όπως και κάθε κοινωνικός θεσμός αποτελεί χώρο σεβασμού, αυτοσυγκράτησης και ευγενούς άμιλλας».

Επιπρόσθετα, αναφέρουν ότι «οποιαδήποτε συμπεριφορά έντασης ή επιθετικότητας, ανεξαρτήτως συνθηκών, δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή και δεν συνάδει με τις αρχές, τις αξίες και το ήθος που το Κίνημά μας πρεσβεύει».

Με την συγκεκριμένη ενέργεια του ο εν λόγω υποψήφιος έθεσε και αυτόματα τον εαυτό του εκτός ψηφοδελτίου, τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Μέσα από την επικοινωνία μας με την οικογένεια του υποψηφίου, μας μεταφέρθηκε και η θέση του ίδιου και η αναγνώριση εκ μέρους του πως η συνολική εικόνα δεν πρέπει να στοχοποιεί, να επιβαρύνει ή να σκιάζει το Κίνημα και τους συνυποψηφίους του στο ψηφοδέλτιο», αναφέρει το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών και παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι «οποιαδήποτε συμπεριφορά ή πράξη που αντίκειται στις αρχές, στις αξίες και στο ήθος του Κινήματός μας δεν μπορεί να συνυπάρχει με τη συλλογική μας πορεία, ανεξαρτήτως θέσης ή ιδιότητας».

Καταληκτικά αναφέρεται ότι: «Ως Κίνημα, αναγνωρίζουμε ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να βρεθεί σε δύσκολες προσωπικές και ψυχολογικές συνθήκες. Αυτό όμως δεν αναιρεί την ανάγκη για ευθύνη, αυτογνωσία και σεβασμό προς τους θεσμούς και την κοινωνία. Το Κίνημά μας συνεχίζει με σοβαρότητα, ενότητα και προσήλωση στις αρχές που υπηρετεί. Συνεχίζουμε δυνατοί, και ακόμα πιο αποφασισμένοι στον αγώνα που ξεκινήσαμε για να επέλθει αλλαγή , μα και κοινωνική πρόοδος».