Με συναυλία στη Λευκωσία η κορύφωση της προεκλογικής εκστρατείας του ΑΚΕΛ - Ποιοι καλλιτέχνες συμμετέχουν

Στο στάδιο «Τάσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία» πραγματοποιείται απόψε στις 20:00 η κεντρική πολιτιστική και πολιτική εκδήλωση του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία, σηματοδοτώντας την κορύφωση της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου.

Πληθώρα καλλιτεχνών επί σκηνής

Η εκδήλωση πλαισιώνεται από καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή γνωστών ονομάτων του ελληνικού και κυπριακού πενταγράμμου. Μεταξύ των καλλιτεχνών που συμμετέχουν είναι οι:

  • Βασίλης Παπακωνσταντίνου

  • Γιάννης Κότσιρας

  • Μίλτος Πασχαλίδης

  • Παντελής Θαλασσινός

  • Ρίτα Αντωνοπούλου

  • Διονύσης Τσακνής

Το κυπριακό καλλιτεχνικό δυναμικό εκπροσωπούν οι Φρειδερίκη Τομπάζου, Δημήτρης Φανής και η Umut Albayrak.

Πολιτικό μήνυμα Στεφάνου

Κεντρικός ομιλητής της βραδιάς είναι ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. Σύμφωνα με τις διακηρύξεις του κόμματος, η ομιλία του αναμένεται να επικεντρωθεί στις προγραμματικές θέσεις του ΑΚΕΛ για την κοινωνική πολιτική, τη στήριξη των εργαζομένων, των συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης. Παράλληλα, αναμένεται να γίνει αναφορά στην ιστορική διαδρομή του κόμματος, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου (ΚΚΚ-ΑΚΕΛ).

