Μιχάλης Φελλάς: «Η Λεμεσός δεν χρειάζεται άλλες διαπιστώσεις, χρειάζεται αποτέλεσμα»

Ο υποψήφιος βουλευτής Λεμεσού με τον ΔΗΣΥ Μιχάλης Φελλάς μιλά στον Πολίτη για τη Λεμεσό που αλλάζει, την ανάγκη ουσιαστικών πολιτικών προτάσεων, την ακρίβεια, το στεγαστικό, την καινοτομία και το πολιτικό κλίμα των εκλογών. Με λόγο θεσμικό αλλά ξεκάθαρο, υποστηρίζει ότι η πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται στη διαπίστωση προβλημάτων αλλά οφείλει να παράγει αποτέλεσμα.

Γιατί αποφασίσατε να διεκδικήσετε θέση στη Βουλή σε αυτή τη χρονική στιγμή;

Γιατί πιστεύω ότι η Λεμεσός βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Είναι μια πόλη με τεράστιες δυνατότητες, αλλά και μεγάλες πιέσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Το κυκλοφοριακό, η στέγη, η ακρίβεια, η ποιότητα ζωής, η ασφάλεια, δεν λύνονται πλέον με γενικές συζητήσεις και ευχολόγια. Χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις, επιμονή και αποτέλεσμα. Αποφάσισα να κατέλθω υποψήφιος γιατί θεωρώ ότι μπορώ να εκπροσωπήσω μια πιο σύγχρονη και ουσιαστική αντίληψη για την πολιτική. Μια πολιτική που δεν αρκείται στο να περιγράφει προβλήματα αλλά διεκδικεί λύσεις.

Ποιο είναι το επαγγελματικό και αυτοδιοικητικό σας υπόβαθρο;

Είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα και τα τελευταία χρόνια υπηρετώ τη Λεμεσό ως δημοτικός σύμβουλος. Παράλληλα, έχω την ευθύνη της Προεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων και της Επιτροπής Ελέγχου του Δήμου Λεμεσού. Η επαγγελματική μου πορεία στη δικηγορία με έμαθε να λειτουργώ με τεκμηρίωση, υπευθυνότητα και προσήλωση στη λύση προβλημάτων. Η τοπική αυτοδιοίκηση, από την άλλη, με έφερε καθημερινά σε άμεση επαφή με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Πιστεύω ότι σήμερα η πολιτική χρειάζεται ανθρώπους που να συνδυάζουν γνώση, εμπειρία διοίκησης και πρακτική αντίληψη των προβλημάτων.

Τι διαφοροποιεί τη δική σας υποψηφιότητα από άλλες;

Δεν πιστεύω στις κραυγές ούτε στην εύκολη αντιπολίτευση. Πιστεύω στις τεκμηριωμένες θέσεις, στη γνώση και στη δουλειά. Από την πρώτη μέρα της υποψηφιότητάς μου επέλεξα να καταθέσω συγκεκριμένες προτάσεις για τη Λεμεσό και όχι απλώς να αναπαράγω τα προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε. Για το κυκλοφοριακό μίλησα για έξυπνη κινητικότητα, πραγματικές δημόσιες συγκοινωνίες και χρονοδιαγράμματα. Για τη στέγη μίλησα για προσιτή κατοικία και εργαλεία στήριξης των νέων. Για την οικονομία και την καινοτομία μίλησα για σύνδεση πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Για την ενέργεια μίλησα για μια πράσινη μετάβαση που να μειώνει πραγματικά το κόστος για τα νοικοκυριά. Η πολιτική χρειάζεται περιεχόμενο. Αυτό προσπαθώ να καταθέσω.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων και της Επιτροπής Ελέγχου του Δήμου Λεμεσού, ποιο θεωρείτε το σημαντικότερο έργο που έγινε;

Ένας από τους βασικούς στόχους μας ήταν να μετατρέψουμε τις ευρωπαϊκές δυνατότητες σε πραγματικά εργαλεία ανάπτυξης για τη Λεμεσό.

Μέσα από τη δουλειά της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ο Δήμος Λεμεσού συμμετέχει σήμερα σε σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν την πράσινη μετάβαση, την καινοτομία, την έξυπνη κινητικότητα, την ενεργειακή αναβάθμιση, την ανθεκτικότητα της πόλης απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Ανάμεσα σε αυτά είναι προγράμματα για:

- έξυπνες μεταφορές και μείωση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο,

- ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτήρια,

- βιώσιμη αστική κινητικότητα,

- πράσινη ενέργεια στο λιμάνι Λεμεσού,

- αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής,

- καινοτόμες πολιτικές για την ποιότητα ζωής στις πόλεις.

Μόνο μέσα στους τελευταίους 12 μήνες ο Δήμος διαχειρίστηκε περίπου 11 ευρωπαϊκά προγράμματα με ιδιαίτερα σημαντικούς προϋπολογισμούς και συνεργασίες με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και πόλεις. Παράλληλα, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, δώσαμε έμφαση στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στην καλύτερη παρακολούθηση των διαδικασιών και αποφάσεων του Δήμου. Πιστεύω ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να λειτουργεί με σοβαρότητα, έλεγχο και μετρήσιμο αποτέλεσμα για τον πολίτη.

Πώς φαντάζεστε τη Λεμεσό της επόμενης δεκαετίας;

Το όραμά μου συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: καινοτομία, ανάπτυξη, αποτέλεσμα. Θέλω μια Λεμεσό που να είναι πρωτοπόρος για ολόκληρη την Κύπρο. Μια πόλη που να αξιοποιεί την τεχνολογία, τη γνώση και τις ευρωπαϊκές δυνατότητες για να βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών. Μια πόλη που να έχει σύγχρονες μεταφορές, βιώσιμη ανάπτυξη, καλύτερη ποιότητα ζωής, προσιτή στέγη για τους νέους και πραγματικές ευκαιρίες για εργασία και δημιουργία. Η Λεμεσός μπορεί να γίνει πόλη-ρυθμιστής και πρότυπο για όλη την Κύπρο. Αλλά αυτό απαιτεί σχέδιο, συνεργασία και πολιτική επιμονή.

Το στεγαστικό είναι πλέον τεράστιο πρόβλημα στη Λεμεσό;

Είναι ίσως το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε. Σήμερα μια ολόκληρη γενιά δυσκολεύεται να μείνει στη δική της πόλη. Αυτό δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους. Χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές: προσιτή κατοικία, κίνητρα για νέους, αξιοποίηση κρατικής γης, συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στοχευμένες στεγαστικές πολιτικές. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μόνο με διαπιστώσεις. Οι πολίτες περιμένουν λύσεις.

Η ακρίβεια πιέζει έντονα τα νοικοκυριά. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση;

Η ακρίβεια δεν είναι στατιστικό στοιχείο. Είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Είναι ο λογαριασμός του ρεύματος, το ενοίκιο, το κόστος ζωής για μια οικογένεια. Χρειάζεται μια πιο ενεργητική πολιτική που να στηρίζει τη μεσαία τάξη και τους νέους ανθρώπους. Η πράσινη μετάβαση, για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι μόνο σύνθημα. Πρέπει να μειώνει το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η οικονομία πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία και την ποιότητα ζωής του πολίτη.

Πώς βλέπετε το πολιτικό κλίμα ενόψει εκλογών;

Υπάρχει κόπωση και απογοήτευση στον κόσμο. Το αντιλαμβάνομαι καθημερινά στις συναντήσεις με πολίτες. Γι’ αυτό θεωρώ ότι οι πολιτικοί οφείλουμε να μιλάμε πιο ειλικρινά, πιο συγκεκριμένα και πιο υπεύθυνα. Ο κόσμος δεν θέλει άλλη τοξικότητα. Θέλει σοβαρότητα, συνεννόηση και ανθρώπους που να μπορούν να παράξουν έργο. Πιστεύω ότι η συμμετοχή στις εκλογές είναι εξαιρετικά σημαντική. Η αποχή δεν λύνει προβλήματα. Η συμμετοχή δίνει δύναμη στη δημοκρατία.

Σε αρκετές δημοσκοπήσεις εμφανίζεστε στη δεύτερη θέση ανάμεσα στους υποψηφίους του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό. Πώς το αντιμετωπίζετε;

Οι δημοσκοπήσεις είναι πάντα μια φωτογραφία της στιγμής. Σίγουρα είναι ενθαρρυντικό όταν βλέπεις ότι η προσπάθειά σου βρίσκει ανταπόκριση στην κοινωνία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μια υποψηφιότητα που βασίζεται σε θέσεις, δουλειά και καθημερινή παρουσία. Όμως προσωπικά παραμένω απόλυτα προσηλωμένος στην επαφή με τον κόσμο. Αυτό θεωρώ το πιο σημαντικό. Να συζητώ με τους πολίτες, να ακούω τα προβλήματα, τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους και να προσπαθώ να δίνω ουσιαστικές απαντήσεις. Η πολιτική για μένα δεν είναι επικοινωνιακό παιχνίδι. Είναι σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία και καθημερινή δουλειά.

Γιατί ένας πολίτης να στηρίξει τον ΔΗΣΥ σήμερα;

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι μια μεγάλη ιστορική παράταξη που κράτησε την Κύπρο σταθερή σε δύσκολες στιγμές. Είναι μια παράταξη ευρωπαϊκή, μεταρρυθμιστική και υπεύθυνη. Σήμερα χρειάζεται ανανέωση, σοβαρότητα και νέα πρόσωπα με διάθεση δουλειάς. Πιστεύω ότι ο ΔΗΣΥ έχει ανθρώπους που μπορούν να εκπροσωπήσουν επάξια αυτή τη νέα προσπάθεια. Προσωπικά θεωρώ πολύ σημαντικό η παράταξη να βγει ενωμένη και ισχυρή από αυτές τις εκλογές.

Έχετε καλέσει δημόσια τον κόσμο να στηρίξει και άλλους υποψηφίους πέρα από εσάς. Γιατί;

Γιατί πιστεύω στην ομαδικότητα και όχι στην προσωπική πολιτική. Οι εκλογές δεν είναι ατομική υπόθεση. Είναι συλλογική μάχη για την παράταξη και για τη Λεμεσό. Θέλω ο ΔΗΣΥ να έχει ισχυρή εκπροσώπηση με ανθρώπους που μπορούν να συνεργαστούν, να παράξουν πολιτική και να διεκδικήσουν για την επαρχία μας. Η κοινωνία έχει κουραστεί από τον ατομισμό στην πολιτική.

Τι είδους πολιτικός θέλετε να είστε;

Δεν πιστεύω στην πολιτική της έντασης, των εύκολων συνθημάτων και της συνεχούς αντιπαράθεσης. Πιστεύω σε μια πολιτική ουσίας, με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και πραγματική επαφή με την κοινωνία. Θέλω να είμαι ένας πολιτικός χρήσιμος για τον πολίτη και τη Λεμεσό. Ένας άνθρωπος παρών στην καθημερινότητα, που να ακούει, να διεκδικεί και να μπορεί να παράγει μετρήσιμο αποτέλεσμα. Η κοινωνία σήμερα ζητά αξιοπιστία. Και η αξιοπιστία δεν χτίζεται μόνο προεκλογικά. Χτίζεται καθημερινά, μέσα από συνέπεια, παρουσία και δουλειά. Προσωπικά αυτός είναι και ο δικός μου στόχος: να δικαιώσω την εμπιστοσύνη του κόσμου όχι με λόγια, αλλά με έργο. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η πολιτική κρίνεται από κάτι πολύ απλό: αν ήσουν πραγματικά δίπλα στην κοινωνία όταν σε χρειάστηκε.

Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους πολίτες λίγες μέρες πριν τις εκλογές;

Να συμμετέχουν. Να μην απαξιώσουν την πολιτική και τη δημοκρατία. Η Κύπρος χρειάζεται σοβαρές φωνές, νέες ιδέες και ανθρώπους που να μπορούν να συνδυάσουν γνώση, εμπειρία και διάθεση προσφοράς. Προσωπικά δεν υπόσχομαι εύκολες λύσεις ούτε μεγάλα λόγια. Υπόσχομαι παρουσία, δουλειά και αποτέλεσμα. Να είμαι δίπλα στην κοινωνία της Λεμεσού πριν και μετά τις εκλογές. Για μένα η πολιτική δεν είναι προσωπική προβολή. Είναι ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Και αν έπρεπε να συνοψίσω το όραμά μου για τη Λεμεσό σε τρεις λέξεις, θα ήταν αυτές που συνοδεύουν και τη δική μου πορεία: Καινοτομία. Ανάπτυξη. Αποτέλεσμα.