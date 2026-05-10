Χριστοδουλίδης: Οφείλουν να έχουν σαφές ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο όσοι διεκδικούν την ψήφο του λαού - Τι θεωρεί κρίσιμο στην προεκλογική

Τη σημασία να υπάρχουν ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις και σαφές ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο από όλους όσοι διεκδικούν την ψήφο των πολιτών στις Βουλευτικές Εκλογές, υπογράμμισε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το μνημόσυνο των ηρώων Μιχάλη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου, στο Παλαιχώρι, και ερωτηθείς κατά πόσο θα είναι εύκολο το έργο της εκτελεστικής εξουσίας σε περίπτωση εισόδου νέων πολιτικών δυνάμεων στη Βουλή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η απόφαση του κυπριακού λαού θα είναι «απόλυτα σεβαστή».

Όπως σημείωσε, η παρούσα κυβέρνηση λειτουργεί ήδη χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επιδιώκοντας συνεργασίες και συνδιαμόρφωση πολιτικών.

«Η εκτελεστική εξουσία, όπως γνωρίζετε, δεν έχει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, αλλά εργαζόμαστε συνεχώς, αυτή είναι η προσέγγισή μας, μέσα από τη συνδιαμόρφωση, να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα που στο τέλος της ημέρας βοηθούν τον κυπριακό λαό», ανέφερε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι «τα προβλήματα και οι προκλήσεις του κυπριακού λαού δεν έχουν ιδεολογικό χρώμα».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στάθηκε ιδιαίτερα σε δύο ζητήματα που, όπως είπε, θεωρεί κρίσιμα ενόψει της προεκλογικής περιόδου.

Το πρώτο αφορά την ανάγκη κάθε υποψηφίου ή πολιτικού σχηματισμού να παρουσιάζει ένα σαφές ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο.

«Ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την ψήφο του κυπριακού λαού. Αλλά θεωρώ ότι οφείλει την ίδια στιγμή να έχει ένα ξεκάθαρο ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο, όποιο και αν είναι αυτό», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Βουλή ασκεί νομοθετική εξουσία και καλείται να τοποθετείται σε κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις της χώρας.

«Ένα σαφές ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο από όλους όσοι διεκδικούν την ψήφο του κυπριακού λαού θεωρώ ότι είναι το ελάχιστο που οφείλουν στον κυπριακό λαό», πρόσθεσε.

Το δεύτερο σημείο που ανέδειξε αφορά την ανάγκη να παρουσιαστούν συγκεκριμένες θέσεις για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας και της καθημερινότητας.

«Ευελπιστώ στο διάστημα που έχει απομείνει μέχρι τις Βουλευτικές Εκλογές να δούμε θέσεις, να δούμε ξεκάθαρες τοποθετήσεις και προσεγγίσεις επί όλων των θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, που αφορούν τα μεγάλα θέματα της χώρας, το κυπριακό πρόβλημα, την εξωτερική πολιτική, τις σχέσεις μας με τα γειτονικά κράτη, τα εσωτερικά θέματα», είπε.

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι δεν σχολιάζει τις πολιτικές θέσεις ή τις προσεγγίσεις κομμάτων και υποψηφίων, ωστόσο χαρακτήρισε απαραίτητο οι θέσεις αυτές να είναι «ξεκάθαρες και γνωστές σε όλους».