Δεν ανησυχούν τον Καρογιάν οι δημοσκοπήσεις (βίντεο)

Η Δημοκρατική Παράταξη θα βρίσκεται με ισχυρή παρουσία στη Βουλή, διαμηνύει ο πρόεδρος του κόμματος Μάριος Καρογιάν, περιγράφοντας την ιδιομορφία των προσεχών εκλογών, συγκρίνοντας με το παρελθόν και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πόλωση που επικρατεί και στο δηλητηριασμένο κλίμα από διάφορες ενέργειες και γεγονότα. Φιλοξενούμενος σε podcast του «Π» ο κ. Καρογιάν σηκώνει το γάντι για τις δημοσκοπήσεις, τις στοχοποιήσεις και τη χαμένη ψήφο την οποία πιστώνουν στη ΔΗΠΑ.

Ερωτηθείς αν τον ενοχλεί το γεγονός ότι δεν εντοπίζουν τη ΔΗΠΑ οι δημοσκόποι, ο κ. Καρογιάν απαντά ότι όταν το 2019 στις ευρωεκλογές η ΔΗΠΑ κατέγραφε 0,1% στις δημοσκοπήσεις τον ενοχλούσε. Όταν όμως το αποτέλεσμα έφερε ποσοστό 3,9%, με το κόμμα να εισέρχεται στο Εθνικό Συμβούλιο και όταν το 2021 η καλύτερη δημοσκόπηση έδινε στη ΔΗΠΑ 2% και έλαβε 6,1% «γιατί να με ενοχλήσει τώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Θα τα πούμε στις 24 Μαΐου»

«Μας είπαν φαντάσματα, μας χλεύασαν, δεν μας βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις οι οποίες παλιά κατέγραφαν τάσεις, τώρα διαμορφώνουν τάσεις, γίνονται παίγνια, αλλά θα τα πούμε στις 24 Μαΐου», αναφέρει ο Μάριος Καρογιάν συμπληρώνοντας ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις χαρακτήριζαν τα στελέχη της ΔΗΠΑ διάττοντες αστέρες και ότι δεν είχαν βάθος.

Η ΔΗΠΑ έκανε ρίζες, τονίζει, βρίσκεται στην κυβέρνηση, είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, παράγει πολιτικό έργο, έχει πολιτικές θέσεις και δράσεις στην κοινωνία. Πέραν αυτού, υπάρχει πολλή παραφιλολογία, προσθέτει και πολλοί υποτιμούν τη ΔΗΠΑ σε μια προσπάθεια να μειώσουν το έργο της.

Υπάρχει πολλή κρυφή ψήφος, δηλώνει και τονίζει ότι μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων δεν θα πει ποτέ τι θα ψηφίσει, αναφέρει ο Μάριος Καρογιάν, λέγοντας ότι δέχονται πιέσεις από παντού και η κοινωνία διακατέχεται από απογοήτευση και σε μεγάλο βαθμό απέχει από τα πολιτικά δρώμενα του τόπου. «Μια κοινωνία η οποία αδιαφορεί για τα πολλά που γίνονται και ενδιαφέρεται να δει πώς λειτουργούν οι ανθρωποθυσίες στο Κολοσσαίο, θεωρώ ότι δεν μπορεί να αποτυπωθεί όπως πρέπει», αναφέρει ο Μάριος Καρογιάν.

H ΔΗΠΑ υπογραμμίζει «δεν είναι της φωνασκίας ή της σύγκρουσης και δεν λειτουργεί με βάση το τι είναι της μόδας όλα αυτά τα χρόνια, στο να συμβάλλει σε πολωτικό κλίμα. Υπάρχει κόσμος που είναι ήρεμη δύναμη και εμπιστεύεται τη ΔΗΠΑ ως νούσιμη δύναμη, χρήσιμη και ωφέλιμη».

Συνένωση του Κέντρου

Απαντώντας στην πιθανότητα εκλογικής συνεργασίας με το ΔΗΚΟ ή την ΕΔΕΚ ή άλλο κόμμα του κεντρώου χώρου ο Μάριος Καρογιάν υπενθυμίζει την προσπάθεια το 2012, όταν το ΔΗΚΟ με πρόεδρο τον ίδιο, έφυγε από την κυβέρνηση Χριστόφια και πριν τις εκλογές του 2013, προτάθηκε στον Μάκη Κεραυνό να ηγηθεί μιας συνένωσης, μετά από συνεννόηση με τον Γιαννάκη Ομήρου, τον Δημήτρη Συλλούρη και τον Γιώργο Περδίκη. Αρχικά αποδέχθηκε και το Σαββατοκύριακο μεσολάβησαν κάποιες μεγάλες δυνάμεις από τον χώρο του ενδιάμεσου και τορπίλισαν την προσπάθεια και ναυάγησε.

Στο σήμερα, περιγράφει την ανάγκη να υπάρξει συνεννόηση στα μεγάλα ζητήματα όπως το Κυπριακό, σημειώνοντας ότι, είναι γνωστές οι διαφωνίες μεταξύ ΔΗΠΑ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ. Ξεκινώντας μόνο από αυτό, εξηγεί, υπάρχουν διαφορές, εκτός κι αν αλλοιωθούν θέσεις για να γεφυρωθούν διαφορές.

Δεν κάνω «Άλματα»

«Προσωπικά, Άλματα δεν κάνω», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καρογιάν κληθείς να σχολιάσει αναφορές του κινήματος ΑΛΜΑ ότι αποφεύγει να σχολιάσει το videogate στο οποίο εμπλέκονται στελέχη της ΔΗΠΑ. Καλεί δε τους Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Ειρήνη Χαραλαμπίδου να αναφέρουν αν έχουν δει τις 30 οπτικογραφημένες ώρες του videogate και αν έχουν προχωρήσει σε ανάλυση, έρευνες και έχουν τεκμηριώσει αυτά που λένε, τότε ο ίδιος συντάσσεται μαζί τους.

Με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, αναφέρει, «μας συνδέει φιλία πολλών χρόνων και από τότε που ήμουν πρόεδρος της νεολαίας του ΔΗΚΟ και η Ειρήνη ήταν μέλος της επαρχιακής Λευκωσίας του ΔΗΚΟ. Έχουμε μια ανθρώπινη και πολιτική σχέση, ανεξαρτήτως αν διαφωνούμε σε πράγματα. Από εκεί και πέρα απευθύνομαι με σεβασμό, είναι υποψήφια βουλεύτρια, κάνει τον αγώνα της, αιτείται προσοχής και δεν πρόκειται να μπω σε δημόσια αντιπαράθεση».

Εμείς τοποθετηθήκαμε από την πρώτη στιγμή με μία μόνο ανακοίνωση, αναφέρει ο Μάριος Καρογιάν, είπαμε ουδείς υπεράνω του νόμου, ζητήσαμε την πλήρη διερεύνηση από τις Αρχές και όσοι είναι υπαίτιοι να πληρώσουν. Όμως, σημειώνει, η ΔΗΠΑ δεν θα εμπλακεί στο να γίνει η Κύπρος ζούγκλα, ούτε στη βάση ψιθυρολογίας, να καταστρέφουμε συνειδήσεις και να δολοφονούμε χαρακτήρες, προκαλώντας μεγάλη τοξικότητα στον τόπο.

