Άγνωστοι επιτέθηκαν σε 32χρονο και του έκλεψαν το πορτοφόλι στο κέντρο της Λευκωσίας

Το πορτοφόλι 32χρονου σε περιοχή στο κέντρο της Λευκωσίας φέρονται να έκλεψαν χθες βράδυ δύο πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση η Αστυνομία αναφέρει ότι γύρω στις 8μ.μ. χθες, ενώ 32χρονος βρισκόταν σε περιοχή στο κέντρο της Λευκωσίας, δύο πρόσωπα φέρονται να του επιτέθηκαν και να το έκλεψαν το πορτοφόλι του.

Σύμφωνα με τον 32χρονο, ένας από τους δράστες τον τραυμάτισε ελαφρά με μαχαίρι στο μέτωπο, ενώ ο δεύτερος τον κτύπησε με ξύλο στο χέρι.

Ακολούθως οι δράστες φέρονται να έκλεψαν από τον παραπονούμενο το πορτοφόλι του και να τράπηκαν σε φυγή.