«Βλέπει» 4 έδρες ο Νίκος Αναστασίου

Η ΕΔΕΚ θα βρίσκεται στη νέα Βουλή. Η μάχη εδώ και μερικούς μήνες άρχισε να καρποφορεί, δηλώνει μετά βεβαιότητας ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου. Φιλοξενούμενος σε podcast του «Π», ο κ. Αναστασίου παραδέχεται πως όταν ανέλαβε την ηγεσία της ΕΔΕΚ τα δεδομένα ήταν δύσκολα. Οκτώ μήνες μετά, όπως είπε, κι αφού κατέβηκε στη βάση και συνομίλησε μαζί της, σήμερα θεωρεί πως γεφυρώθηκε ένα μεγάλο χάσμα, ώστε με πεποίθηση να μπορεί να πει ότι θα εισέλθει η ΕΔΕΚ στη Βουλή.

Στόχος είναι οι τέσσερις βουλευτικές έδρες, προσθέτει, κι εξηγεί ότι αυτό θα δώσει τη δυναμική στην ΕΔΕΚ να μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο που διαδραμάτιζε μέχρι σήμερα το κόμμα, με ισχυρή κοινωνική πολιτική αλλά και μια σταθερή παρουσία σε μεγάλα ζητήματα όπως το Κυπριακό.

Κληθείς να σχολιάσει την πρόσφατη παρέμβαση Γιαννάκη Ομήρου και την ερμηνεία που δόθηκε για «τέλος εποχής στην ΕΔΕΚ», παραδέχθηκε ότι η ΕΔΕΚ πέρασε από συμπληγάδες τα τελευταία χρόνια, πέρασε κρίση εσωστρέφειας επί μία ολόκληρη 15ετία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα κάποια στελέχη να κάνουν διαφορετικές επιλογές και να προσχωρήσουν σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. «Η προσωπική μου προσπάθεια ήταν να επιφέρω ηρεμία στο κόμμα, είχα συναντήσεις με όλα τα ιστορικά στελέχη, τα ηγετικά στελέχη αλλά και με τον απλό λαό. Κατέβηκα κάτω στη βάση, συνάντησα όλους προσωπικά, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, κοινοτάρχες και μέλη. Κόσμο με τον οποίο δημιουργήθηκε μια απόσταση τα τελευταία χρόνια», επισημαίνει ο κ. Αναστασίου.

Εκλογικό συνέδριο

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ αποκαλύπτει, εξάλλου, ότι δέχθηκε συντονισμένες πιέσεις για να πραγματοποιήσει εκλογικό συνέδριο πριν τις βουλευτικές εκλογές, κάτι για το οποίο ο ίδιος έκρινε ότι δεν ήταν η κατάλληλη περίοδος. Ένα συνέδριο, εξηγεί, θα έφερνε περαιτέρω όξυνση και διχόνοια στο κόμμα. «Η δέσμευσή μου όταν ανέλαβα το κόμμα», προσθέτει, «ήταν να επέλθει ηρεμία και ενότητα. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό το έχω καταφέρει και κάποια στελέχη, διαπιστώνοντας ότι δεν έχω υποκύψει στις πιέσεις, δεν είχαν άλλη επιλογή από το να συστρατευθούν. Όταν ασπάζομαι μια ιδεολογία, πιστεύω σε αρχές και αξίες. Είτε είμαι στρατηγός είτε λογαχός είτε στρατιώτης. Στον πόλεμο οφείλουμε όλοι να συστρατευθούμε και να δούμε τα όποια θέματα την επόμενη μέρα», τονίζει.

Ερωτηθείς για αυτούς που διαμαρτύρονται ότι δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν αξίωμα, ο κ. Αναστασίου εξηγεί ότι υπάρχει ένα καταστατικό, του οποίου αρκετές από τις ρήτρες οι ίδιοι τις ψήφισαν. Διερωτάται αν επειδή τώρα δεν βολεύει τους ίδιους, πρέπει να αλλάξει. Τι μας εμποδίζει, συμπληρώνει, σε ένα συνέδριο να συζητήσουμε τα σημεία του καταστατικού και, αν συμφωνήσουμε, να προχωρήσουμε σε αλλαγές; Το καταστατικό συνέδριο θα γίνει, διαβεβαιώνει, το αργότερο τέσσερις μήνες από τη μέρα προκήρυξής του.

Ολόκληρη θητεία;

Ο πρώτος στόχος είναι να επιτευχθεί η είσοδος στη Βουλή, αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ ερωτηθείς αν θα επιθυμούσε μια ολόκληρη θητεία, μετά την επιλογή του ως υπηρεσιακός πρόεδρος. Αν ο κόσμος της ΕΔΕΚ αισθάνεται ασφάλεια με τον Νίκο Αναστασίου στην ηγεσία και επιθυμεί να συνεχίσει, τότε ο ίδιος θα παραμείνει. Η απόφαση, πρόσθεσε, θα ληφθεί από τη βάση του κόμματος. Δίνοντας απάντηση γιατί ο ίδιος δεν είναι υποψήφιος, διαβεβαιώνει πως αν η ΕΔΕΚ δεν πετύχει είσοδο στη Βουλή, τότε είναι έτοιμος, λέει, να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν.

Κόκκινη γραμμή

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ παραδέχεται ότι υπάρχουν ψηφοφόροι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι, τους επηρεάζει η ακρίβεια, δεν αρκούν οι συντάξεις, είναι το στεγαστικό για τη νέα γενιά όνειρο απατηλό, το κυκλοφοριακό, είναι το πλήγμα στον πρωτογενή τομέα, οι θεσμοί καταρρακώνονται και αμφισβητούνται. Είναι εκεί, σημειώνει, που προέκυψαν τα νεοφανή κόμματα και ο λαϊκισμός, επηρεάζοντας την κρίση των πολιτών.

Η ΕΔΕΚ, αναφέρει, πραγματοποίησε συναντήσεις με όλους τους υπουργούς και συνέβαλε με ουσιαστικές προτάσεις εμβολιάζοντας το κυβερνητικό έργο. Έχουμε, τονίζει, κόκκινες γραμμές στο Κυπριακό, ο ίδιος τις έχει θέσει ενώπιον του προέδρου και, αν προκύψει σοβαρή διαφωνία, δεν θα διστάσει να αποχωρήσει από το κυβερνητικό σχήμα.

Μαρία Παναγιώτου

Ερωτηθείς σχετικά, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ θεωρεί ότι είναι άδικη η κριτική προς το πρόσωπο της υπουργού Γεωργίας. Παρακολουθεί, λέει, το έργο της στην ολότητά του και διερωτάται αν ευθύνεται εξ ολοκλήρου η Μαρία Παναγιώτου για το υδατικό που έπρεπε να είχε επιλυθεί από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για τη διαχείριση των πυρκαγιών σημειώνει ότι ο ίδιος ήταν στην πρώτη γραμμή και οι συνθήκες ήταν αντίξοες. Συνεπώς δεν θα μπορούσε να ευθύνεται ένα άτομο για τα ακραία φαινόμενα που προκάλεσαν τέτοια καταστροφή.

