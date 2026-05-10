Η χειραψία του Παμπορίδη με τον Αβέρωφ και οι δημοσκοπήσεις

Έκανε και χειραψία ο Παμπορίδης με τον Αβέρωφ την περασμένη Τετάρτη κατά τη διάρκεια της υποβολής των υποψηφιοτήτων των Βουλευτικών στο Γραφείο Τελετών ο Αρχάγγελος. Πριν μερικές μέρες ο Πάμπορίδης πήρε και πίσω κάποιες δηλώσεις που έκανε για τον Αβέρωφ ότι αν επέστρεφε στο κόμμα θα τον έβρισκε μπροστά του και μας είπε βγάζοντας γλώσσα δεξιά, ότι ο Αβέρωφ είναι απολύτως θεμιτό να διεκδικήσει την προεδρία του 2028 αν το επιθυμεί. Με λίγα λόγια, ο Αβέρωφ από το σπίτι του μπορεί τώρα αν θέλει να πάει και στο προεδρικό. Για να είμαστε και δίκαιοι ο Φούλλης είναι ισχυρός παράγων τη στιγμή που μιλάμε στο κόμμα, οπότε κανέναν υποψήφιος δεν τον παίρνει να είναι σε αντιπαλότητα μαζί του. Ο Παμπορίδης στις δημοσκοπήσεις τη στιγμή που μιλάμε είναι τρίτος πίσω από τον Δημήτρη και τη Σάβια και παλεύει να μπει στη Βουλή μαζί με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, τον Χαράλαμπο Πετρίδη και την Αναστασία Ανθούση. Αν μπει τελικά θα είναι μεγάλη επιτυχία και ξέρει ότι δεν μπορεί να το πετύχει έχοντας τον Αβέρωφ απέναντι του.

Θουκής