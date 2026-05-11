Έξι ερωτήματα του ΔΗΣΥ για τις θέσεις του ΑΚΕΛ και των νέων κομμάτων στην άμυνα

Έξι ερωτήματα προς το ΑΚΕΛ και τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς θέτει ο Δημοκρατικός Συναγερμός σε σχέση με τις θέσεις τους για την άμυνα και την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι, σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων, πολέμων και υβριδικών απειλών, η Κύπρος χρειάζεται ισχυρή άμυνα, στρατηγικές συμμαχίες και σταθερό ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό.

«Γι’ αυτό και οι πολίτες», σημειώνει, «δικαιούνται να ακούσουν καθαρές απαντήσεις από το ΑΚΕΛ και από τα νέα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θέτει τα ακόλουθα έξι ερωτήματα:

- Πιστεύουν ή όχι στην αύξηση των δαπανών για την άμυνα στο 3% του ΑΕΠ;



- Πιστεύουν στην πλήρη αξιοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE;



- Στηρίζουν τις στρατηγικές συμμαχίες της χώρας ή θέλουν να αλλάξουν προσανατολισμό;



- Πιστεύουν στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας;



- Επιδιώκουν την εναρμόνιση των υποδομών μας και τη στενότερη συνεργασία με το ΝΑΤΟ, με προοπτική ένταξης στη βορειοατλαντική συμμαχία;



- Ποια ακριβώς είναι η στρατηγική τους για την επιβίωση και ασφάλεια της χώρας μέσα στο σημερινό ασταθές διεθνές περιβάλλον;



«Το ΑΚΕΛ οφείλει επιτέλους να ξεκαθαρίσει αν αντιλαμβάνεται τις διεθνείς πραγματικότητες του 2026 ή αν εξακολουθεί να πολιτεύεται με ιδεολογικά αντανακλαστικά άλλων εποχών. Η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ξεκάθαρη στρατηγική» προσθέτει.

Ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί εθνική υπόθεση και τονίζει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται, όπως αναφέρει, «μια Κύπρο ισχυρή, ασφαλή, ευρωπαϊκή και αξιόπιστη».