ΕΔΕΚ κατά Οδυσσέα Μιχαηλίδη για το Πεντάκωμο: «Διεκδικείς τη ψήφο του λαού για να συνεχίσεις την επικίνδυνη δημόσια δράση σου»

Πυρά εξαπέλυσε και η ΕΔΕΚ κατά του Οδυσσέα Μηχαηλίδη, υποστηρίζοντας ότι οι «εμμονές» και ο «αυταρχισμός» που χαρακτήριζαν τη θητεία του είχαν επιζήμιες συνέπειες για το κοινωνικό συμφέρον και τα δημόσια ταμεία. Στην ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΚ επικαλείται την υπόθεση της Μονάδας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων στο Πεντάκωμο, κάνοντας λόγο για σοβαρές ευθύνες του τέως Γενικού Ελεγκτή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέσα από αλληλογραφία που αποκαλύπτεται σε δημοσιεύματα προκύπτει ότι ο κ. Μιχαηλίδης επέμενε στις θέσεις του, επιχειρώντας παράλληλα να παρουσιάσει τους ξένους εμπειρογνώμονες ως αναξιόπιστους. Η ΕΔΕΚ αναφέρει ακόμη ότι παρόμοιες πρακτικές ακολουθήθηκαν και σε άλλες περιπτώσεις με μεγάλο κόστος, ενώ επικρίνει το γεγονός ότι ο πρώην Γενικός Ελεγκτής, μετά την απόλυσή του, «διεκδικεί τη ψήφο του λαού για να συνεχίσει τη δημόσια δράση του».

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΕΔΕΚ:

Αποδεικνύονται οι επικίνδυνες και επιζήμιες εμμονές του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ως Γενικός Ελεγκτής

Επιζήμιες για το κοινωνικό συμφέρον και τα δημόσια ταμεία, αποδεικνύονται οι εμμονές και ο αυταρχισμός που καθοδηγούσαν τις πράξεις του τέως Γενικού Ελεγκτή και νυν κομματάρχη Οδυσσέα Μιχαηλίδη, σε μεγάλα έργα όπως η Μονάδα Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων στο Πεντάκωμο.

Η επιμονή του κ. Μιχαηλίδη και η προσπάθεια του να στιγματίσει τους ξένους εμπειρογνώμονες ως αναξιόπιστους, αναδύονται μέσα από την αλληλογραφία που αποκαλύπτεται σε δημοσιεύματα και εύλογα οδηγούν την κοινωνία σε σκέψεις για τα κίνητρα του.

Δυστυχώς το ίδιο έγινε και σε άλλες περιπτώσεις με μεγάλο κόστος.

Ο κ. Μιχαηλίδης, πέραν της απόλυσης του, όχι μόνο δεν πλήρωσε για τις αποφάσεις του, αλλά διεκδικεί τη ψήφο του λαού, για να πολεμήσει δήθεν το σύστημα και να συνεχίσει την επικίνδυνη δημόσια δράση του.