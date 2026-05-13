Έρευνα για ψευδορκία κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ζητεί ο Χασαπόπουλος από τη Νομική Υπηρεσία και την Αστυνομία

Για ψευδορκία καταγγέλλει τον υποψήφιο βουλευτή και επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο Ανδρέας Χασαπόπουλος με επιστολή του στη Νομική Υπηρεσία και στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Λοΐζου Αντωνίου στο διαδικτυακό πόρταλ Offsite, ο Ανδρέας Χασαπόπουλος απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Αρχηγό Αστυνομίας, ζητώντας τη διερεύνηση ενδεχόμενου αδικήματος ψευδορκίας εκ μέρους του τέως Γενικού Ελεγκτή.

Ο κ. Χασαπόπουλος επιβεβαίωσε στον Λοΐζο Αντωνίου την αποστολή της επιστολής, δηλώνοντας ότι είναι «έτοιμος να υποστηρίξει την καταγγελία» του και να παραδώσει στις αρμόδιες αρχές τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, κατέχει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, στην επιστολή διατυπώνονται σοβαροί ισχυρισμοί σε σχέση με κατάθεση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ειδικότερα, ο κ. Χασαπόπουλος φέρεται να αμφισβητεί τον ισχυρισμό του πρώην Γενικού Ελεγκτή ότι «ουδέποτε είχε δηλώσει ή αφήσει να υπονοηθεί στήριξη ή σχέση οποιασδήποτε μορφής» με ομάδα στήριξής του στο Facebook.

Ο Ανδρέας Χασαπόπουλος χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αναφορά «παντελώς ψευδή», υποστηρίζοντας ότι υπήρχε «άμεση και συστηματική επικοινωνία» μεταξύ τους. Όπως αναφέρει, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απέστελλε μέσω WhatsApp έτοιμα κείμενα και αναρτήσεις προς δημοσίευση στην ομάδα, της οποίας ο ίδιος ήταν διαχειριστής.

Μετά την υποβολή της επιστολής, η Νομική Υπηρεσία «είναι υποχρεωμένος» να εξετάσει κατά πόσο προκύπτουν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν την έναρξη ποινικής διερεύνησης. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να αξιολογηθεί η καταγγελία, να ληφθεί κατάθεση από τον Ανδρέα Χασαπόπουλο και να εξεταστούν τα τεκμήρια που ισχυρίζεται ότι διαθέτει.

Η εξέλιξη αυτή, αναφέρει το δημοσίευμα, δημιουργεί νέα δεδομένα γύρω από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, καθώς έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής κινητικότητας για τον ίδιο, μετά την παύση του από τη θέση του Γενικού Ελεγκτή.

Υπό έρευνα για ψευδορκία ο @OMichaelides. Eπιστολή Χασαπόπουλου σε Εισαγγελία και Αρχηγό Αστυνομίαςhttps://t.co/fyLV4zC1ec — Loizos Antoniou (@LoizosAntoniou) May 13, 2026

«Ξεκάθαρο ποιο κόμμα συνιστά απειλή για το σύστημα»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ τοποθετήθηκε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μετά την επιστολή που απέστειλε ο Ανδρέας Χασαπόπουλος προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας, με κοινοποίηση στη Νομική Υπηρεσία, ζητώντας να διερευνηθεί ενδεχόμενο ψευδορκίας εκ μέρους του τέως Γενικού Ελεγκτή.

Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρει ότι, «σήμερα, τα ίδια που έλεγαν πριν 6 μήνες. Είναι ξεκάθαρο ποιο κόμμα συνιστά απειλή για το σύστημα».