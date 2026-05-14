Παίζουν στοίχημα για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου – Πόσα «πληρώνει» ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, ποια κόμματα «έπεσαν»

Δέκα ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν τη δική τους εικόνα για το πώς διαμορφώνεται η εκλογική μάχη. Οι αποδόσεις που προσφέρουν δεν αφορούν μόνο το ποιο κόμμα θεωρείται φαβορί για την πρώτη θέση, αλλά και τα ποσοστά των κομμάτων, τη μάχη για την τρίτη θέση, ακόμη και τον αριθμό των κομμάτων που αναμένεται να εξασφαλίσουν έδρα στη νέα Βουλή. Οι σχετικές αγορές θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι τις 17 Μαΐου, μία εβδομάδα πριν από την αναμέτρηση.

Καθαρό φαβορί ο ΔΗΣΥ

Η εικόνα που προκύπτει τόσο από τις στοιχηματικές εταιρείες Stoiximan και Novibet είναι ξεκάθαρη. Ο ΔΗΣΥ θεωρείται το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση. Η απόδοση για να αναδειχθεί πρώτο κόμμα βρίσκεται στο 1.30 και στις δύο εταιρείες. Το ΑΚΕΛ «πληρώνει» 3.70 στη Stoiximan και 3.65 στη Novibet.





Οι αποδόσεις της Stoiximan (14/5 - 12:00)

Σε αρκετά μεγαλύτερη απόσταση ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Η Άμεση Δημοκρατία έχει απόδοση 15.00 στη Novibet και 25.00 στη Stoiximan, ενώ το ΕΛΑΜ δίνεται στο 20.00 από τη Stoiximan και στο 21.00 από τη Novibet.

Το Άλμα παίζει στο 50.00 ενώ το ΔΗΚΟ ακολουθεί ακόμη πιο πίσω, με απόδοση γύρω στα 75.00.

Οι αποδόσεις της Novibet (14/5 - 12:00)

Τι δείχνουν οι αποδόσεις για τα ποσοστά

Η Stoiximan προσφέρει και ειδικά στοιχήματα για το αν ορισμένα κόμματα θα κινηθούν πάνω ή κάτω από συγκεκριμένα ποσοστά.

Με βάση τις αποδόσεις και τα λεγόμενα ''lines" της Πέμπτης (14/5) η αγορά φαίνεται να εκτιμά ότι ο ΔΗΣΥ θα κινηθεί γύρω στο 22%, το ΑΚΕΛ κοντά στο 21%, το ΕΛΑΜ περίπου στο 13,5%, το Άλμα γύρω στο 9%, ενώ το ΔΗΚΟ θα δυσκολευτεί να ξεπεράσει το 8,5%.

Επτακομματική βουλή

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά για τον αριθμό των κομμάτων που θα εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Στη Stoiximan, το ενδεχόμενο να εισέλθουν στη Βουλή οκτώ ή περισσότερα κόμματα (over 7,5) προσφέρεται στο 2.15, ενώ το σενάριο να εκπροσωπηθούν έως επτά κόμματα (under 7,5) δίνεται στο 1.65.

Οι αποδόσεις αλλάζουν όσο πλησιάζει η κάλπη

Οι τιμές για την δεν μένουν σταθερές. Μεταβάλλονται καθημερινά, καθώς οι εταιρείες προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους με βάση το πώς διαμορφώνεται και η εικόνα της προεκλογικής περιόδου. Στις 11 Μαΐου, για παράδειγμα, ο ΔΗΣΥ «πλήρωνε» στο 1.57, το ΑΚΕΛ στο 2.70, το ΕΛΑΜ στο 12.00, η Άμεση Δημοκρατία στο 15.00, το ΑΛΜΑ στο 17.00 και το ΔΗΚΟ στο 25.00. Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά το ΑΛΜΑ, του οποίου η απόδοση ανέβηκε μέσα σε λίγες ημέρες από το 17.00 στο 50.00-51.00. Αντίστοιχα, το ΔΗΚΟ από το 25.00 τριπλασιάστηκε.

Κλείνουν το βράδυ του Σαββάτου οι αγορές

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων αποφάσισε πως η παροχή υπηρεσιών στοιχήματος για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 θα επιτρέπεται μέχρι και επτά ημέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση. Ως εκ τούτου, οι σχετικές αγορές θα κλείσουν το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 23:59. Όπως αναφέρει η Αρχή, στόχος της απόφασης είναι να αποφευχθεί ο επηρεασμός του εκλογικού σώματος και η δημιουργία εντυπώσεων τις τελευταίες ημέρες πριν από τις κάλπες.