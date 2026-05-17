Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αννίτα στο 16ο Συνέδριο ΝΔ: Και οι δύο παρατάξεις κλήθηκαν από την ιστορία να κάνουν κάτι πολύ μεγαλύτερο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υπογράμμισε ότι «η υπεύθυνη πολιτική σπάνια είναι η πιο βολική. Συχνά σημαίνει δύσκολες αποφάσεις, μεταρρυθμίσεις που δεν είναι πάντα δημοφιλείς τη στιγμή που λαμβάνονται».

«Η Νέα Δημοκρατία και ο Δημοκρατικός Συναγερμός γεννήθηκαν σε εποχές πληγών, δοκιμασίας και ανασφάλειας. Η ΝΔ μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, ο ΔΗΣΥ μετά την τραγωδία του πραξικοπήματος, της εισβολής και την κατοχή στην Κύπρο. Και οι δύο παρατάξεις κλήθηκαν από την ιστορία να κάνουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από το να διεκδικήσουν την εξουσία: να επουλώσουν πληγές, να ενώσουν την κοινωνία, να ενισχύσουν τη δημοκρατία, να δημιουργήσουν προοπτική θέτοντας τις χώρες στο δρόμο της Ευρώπης, της Δύσης, της ατομικής ελευθερίας και της κοινωνικής συνοχής», ανέφερε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας η Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Σχετικά άρθρα:

«Η κοινή μας αποστολή ήταν πάντοτε να ανοίγουμε δρόμους. Να σπρώχνουμε τις χώρες μας μπροστά. Να πρωταγωνιστούμε και όχι να ακολουθούμε. Να προτείνουμε, όχι απλώς να φωνασκούμε. Να δημιουργούμε προοπτική εκεί που άλλοι αναπαράγουν αδιέξοδα», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι «η υπεύθυνη πολιτική σπάνια είναι η πιο βολική. Συχνά σημαίνει δύσκολες αποφάσεις, μεταρρυθμίσεις που δεν είναι πάντα δημοφιλείς τη στιγμή που λαμβάνονται. Σημαίνει να αντέχεις το πολιτικό κόστος και τη συνακόλουθη φθορά επειδή γνωρίζει ότι χωρίς ρήξεις οι χώρες δεν προχωρούν μπροστά. Η Ελλάδα το γνωρίζει. Η Κύπρος το γνωρίζει καλά. Ιδιαίτερα σήμερα σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο γιατί γύρω μας δυναμώνει ένα κύμα λαϊκισμού, τοξικότητας, το οποίο δεν απευθύνεται στη λογική αλλά στο θυμικό. Δεν θέλει να λύσει προβλήματα. Θέλει μόνο να κερδίσει εντυπώσεις. Δεν χτίζει αλλά γκρεμίζει. Δεν προτείνει. Μόνο καταγγέλλει. Και κυρίως δεν ενώνει. Διχάζει».

Είπε ότι «για μας δύναμη είναι η αλήθεια, είναι η ψυχραιμία, είναι η σύνεση, είναι να κρατάς τη χώρα σου όρθια όταν οι άλλοι επενδύουν στην αποσταθεροποίηση. Γι' αυτό σήμερα περισσότερο από ποτέ η αξία της υπευθυνότητας πρέπει να γίνει κεντρική αξία της πολιτικής ζωής».

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και η ΝΔ πολιτεύονται με ψυχραιμία, με σύνεση και λογική» τόνισε αναγνωρίζοντας ότι γίνονται λάθη και υπάρχουν αδυναμίες. Κι αυτό σημαίνει «ότι δεν παίζουμε με τους θεσμούς, δεν θεωρούμε την αστάθεια ευκαιρία. Σημαίνει ότι δεν βάζουμε τη χώρα σε περιπέτειες. Αυτό είναι και το μέτρο της ευθύνης», ανέφερε η κ. Δημητρίου.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ τόνισε: «Η σχέση του Δημοκρατικού Συναγερμού με τη Νέα Δημοκρατία είναι σχέση ιστορίας, εμπιστοσύνης, κοινών ιδεών και αξιών. Είναι σχέση που πρέπει να συνεχίσουμε να κτίζουμε δημιουργώντας ένα ανάχωμα λογικής και ελπίδας για ολόκληρο τον Ελληνισμό. Ελλάδα δυνατή σημαίνει Κύπρος πιο ασφαλής. Κύπρος ασφαλής σημαίνει Ελληνισμός πιο ισχυρός. Ελλάδα και Κύπρος μαζί σημαίνουν περισσότερη, ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία στην Ευρώπη και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο».

Tags

ΔΗΣΥΠρόεδρος ΔΗΣΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα