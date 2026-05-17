Αννίτα στο 16ο Συνέδριο ΝΔ: Και οι δύο παρατάξεις κλήθηκαν από την ιστορία να κάνουν κάτι πολύ μεγαλύτερο

«Η Νέα Δημοκρατία και ο Δημοκρατικός Συναγερμός γεννήθηκαν σε εποχές πληγών, δοκιμασίας και ανασφάλειας. Η ΝΔ μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, ο ΔΗΣΥ μετά την τραγωδία του πραξικοπήματος, της εισβολής και την κατοχή στην Κύπρο. Και οι δύο παρατάξεις κλήθηκαν από την ιστορία να κάνουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από το να διεκδικήσουν την εξουσία: να επουλώσουν πληγές, να ενώσουν την κοινωνία, να ενισχύσουν τη δημοκρατία, να δημιουργήσουν προοπτική θέτοντας τις χώρες στο δρόμο της Ευρώπης, της Δύσης, της ατομικής ελευθερίας και της κοινωνικής συνοχής», ανέφερε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας η Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού.

«Η κοινή μας αποστολή ήταν πάντοτε να ανοίγουμε δρόμους. Να σπρώχνουμε τις χώρες μας μπροστά. Να πρωταγωνιστούμε και όχι να ακολουθούμε. Να προτείνουμε, όχι απλώς να φωνασκούμε. Να δημιουργούμε προοπτική εκεί που άλλοι αναπαράγουν αδιέξοδα», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι «η υπεύθυνη πολιτική σπάνια είναι η πιο βολική. Συχνά σημαίνει δύσκολες αποφάσεις, μεταρρυθμίσεις που δεν είναι πάντα δημοφιλείς τη στιγμή που λαμβάνονται. Σημαίνει να αντέχεις το πολιτικό κόστος και τη συνακόλουθη φθορά επειδή γνωρίζει ότι χωρίς ρήξεις οι χώρες δεν προχωρούν μπροστά. Η Ελλάδα το γνωρίζει. Η Κύπρος το γνωρίζει καλά. Ιδιαίτερα σήμερα σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο γιατί γύρω μας δυναμώνει ένα κύμα λαϊκισμού, τοξικότητας, το οποίο δεν απευθύνεται στη λογική αλλά στο θυμικό. Δεν θέλει να λύσει προβλήματα. Θέλει μόνο να κερδίσει εντυπώσεις. Δεν χτίζει αλλά γκρεμίζει. Δεν προτείνει. Μόνο καταγγέλλει. Και κυρίως δεν ενώνει. Διχάζει».

Είπε ότι «για μας δύναμη είναι η αλήθεια, είναι η ψυχραιμία, είναι η σύνεση, είναι να κρατάς τη χώρα σου όρθια όταν οι άλλοι επενδύουν στην αποσταθεροποίηση. Γι' αυτό σήμερα περισσότερο από ποτέ η αξία της υπευθυνότητας πρέπει να γίνει κεντρική αξία της πολιτικής ζωής».

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και η ΝΔ πολιτεύονται με ψυχραιμία, με σύνεση και λογική» τόνισε αναγνωρίζοντας ότι γίνονται λάθη και υπάρχουν αδυναμίες. Κι αυτό σημαίνει «ότι δεν παίζουμε με τους θεσμούς, δεν θεωρούμε την αστάθεια ευκαιρία. Σημαίνει ότι δεν βάζουμε τη χώρα σε περιπέτειες. Αυτό είναι και το μέτρο της ευθύνης», ανέφερε η κ. Δημητρίου.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ τόνισε: «Η σχέση του Δημοκρατικού Συναγερμού με τη Νέα Δημοκρατία είναι σχέση ιστορίας, εμπιστοσύνης, κοινών ιδεών και αξιών. Είναι σχέση που πρέπει να συνεχίσουμε να κτίζουμε δημιουργώντας ένα ανάχωμα λογικής και ελπίδας για ολόκληρο τον Ελληνισμό. Ελλάδα δυνατή σημαίνει Κύπρος πιο ασφαλής. Κύπρος ασφαλής σημαίνει Ελληνισμός πιο ισχυρός. Ελλάδα και Κύπρος μαζί σημαίνουν περισσότερη, ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία στην Ευρώπη και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο».