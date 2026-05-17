7 μέρες έως την κάλπη: Οι θέσεις του ΔΗΣΥ για ενέργεια και ηλεκτρικό ρεύμα

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παρουσίασε τις θέσεις και το στρατηγικό του σχέδιο για την ενέργεια και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου 2026, θέτοντας στο επίκεντρο τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού, την ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση της χώρας.

Σε εκτενή ανακοίνωσή του, το κόμμα χαρακτηρίζει την ενέργεια ως «ζήτημα εθνικής ασφάλειας, κοινωνικής δικαιοσύνης και περιβαλλοντικής ευθύνης», υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλό κόστος ηλεκτρισμού, ενεργειακή απομόνωση και εξάρτηση από συμβατικά καύσιμα.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υπενθυμίζει ότι κατά την περίοδο διακυβέρνησης 2013-2023 προχώρησε σε σειρά μεγάλων ενεργειακών έργων και μεταρρυθμίσεων, επισημαίνοντας ιδιαίτερα την εξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 657 εκατομμυρίων ευρώ για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ μέσω του έργου EuroAsia Interconnector/Great Sea Interconnector.

Παράλληλα, σημειώνει ότι την ίδια περίοδο αυξήθηκε σημαντικά η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, με την εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών να φθάνει από τα 34,8 MW το 2013 στα 638 MW το 2023. Αναφορά γίνεται επίσης στην εφαρμογή του net metering και στη μετεξέλιξή του σε net billing, με στόχο την ενίσχυση των οικιακών φωτοβολταϊκών.

Στην ανακοίνωση καταγράφονται ακόμη οι επενδύσεις στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού και οι υποδομές φυσικού αερίου, έργα αναβάθμισης του δικτύου μεταφοράς και διανομής, καθώς και η προώθηση έργων αποθήκευσης ενέργειας και ηλεκτροκίνησης.

Το κόμμα ασκεί ταυτόχρονα κριτική στη σημερινή διαχείριση του ενεργειακού τομέα, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις στην προώθηση συστημάτων αποθήκευσης και για κινδύνους που αντιμετώπισαν στρατηγικά έργα, όπως το τερματικό LNG στο Βασιλικό και η ηλεκτρική διασύνδεση.

Σύμφωνα με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, η απώλεια σημαντικών ποσοτήτων ενέργειας από ΑΠΕ λόγω περικοπών παραγωγής καταδεικνύει την ανάγκη άμεσης ανάπτυξης αποθηκευτικών συστημάτων και εκσυγχρονισμού του ηλεκτρικού δικτύου.

Για την επόμενη δεκαετία, το κόμμα θέτει ως βασικό στόχο το 60% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές και αποθήκευση μέχρι το 2036. Παράλληλα, εισηγείται όπως κάθε νέο έργο ΑΠΕ συνοδεύεται υποχρεωτικά από μονάδα αποθήκευσης.

Στο πλαίσιο των προτάσεών του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ζητά επίσης την άμεση ολοκλήρωση των δύο μεγάλων ενεργειακών έργων της χώρας —της ηλεκτρικής διασύνδεσης και του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό— υποστηρίζοντας ότι μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και στην ενεργειακή επάρκεια της Κύπρου.

Παράλληλα, προτείνει την επικαιροποίηση ενός ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας, επενδύσεις σε «έξυπνα» δίκτυα ηλεκτρισμού, ενίσχυση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και πλήρη εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου «Όραμα 2035».

Κλείνοντας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός υποστηρίζει ότι η ενεργειακή πολιτική δεν μπορεί να βασίζεται «σε λαϊκισμό και εύκολες υποσχέσεις», αλλά απαιτεί «σχέδιο, αξιοπιστία, επενδύσεις και ευρωπαϊκό προσανατολισμό», παρουσιάζοντας τις θέσεις του ως «ρεαλιστική στρατηγική για φθηνότερη, καθαρότερη και ασφαλέστερη ενέργεια».