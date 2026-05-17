Dara: Το φιλί με τον σύζυγό της και ο χορός με τη Φουρέιρα – Η στιγμή που η Eurovision έγινε προσωπικός θρίαμβος (βίντεο)

Η 27χρονη τραγουδίστρια χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στον διαγωνισμό με το «Bangaranga» και από τη σκηνή της Eurovision βρέθηκε στην αγκαλιά των ανθρώπων που τη στήριξαν.

Η Dara είναι το πρόσωπο των ημερών μετά τη νίκη της στη Eurovision 2026, μια νίκη που έγραψε ιστορία για τη Βουλγαρία. Με το «Bangaranga», η τραγουδίστρια οδήγησε τη χώρα της για πρώτη φορά στην κορυφή του διαγωνισμού, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, συγκίνηση και πανηγυρισμούς.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος και αφού σήκωσε το πολυπόθητο τρόπαιο, η Dara βρέθηκε δίπλα στον σύζυγό της, ο οποίος ήταν στο πλευρό της στον μεγάλο τελικό. Η τραγουδίστρια, που παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο, αγκαλιάστηκε μαζί του μέσα στο πλήθος και οι δυο τους αντάλλαξαν ένα φιλί, σε μια στιγμή που καταγράφηκε και κυκλοφόρησε στα social media.

Η εικόνα της, μακριά για λίγα δευτερόλεπτα από τα φώτα της σκηνής αλλά στο επίκεντρο μιας προσωπικής χαράς, ήρθε να συμπληρώσει το αφήγημα μιας βραδιάς που για την ίδια είχε διπλή σημασία: επαγγελματική καταξίωση και προσωπική συγκίνηση.

Η νίκη της Dara, πάντως, είχε ήδη αποκτήσει ελληνικό ενδιαφέρον πριν ακόμη από τον τελικό. Τον περασμένο Απρίλιο, η τραγουδίστρια είχε βρεθεί στην Αθήνα στο πλαίσιο της προώθησης του «Bangaranga» και, κατά την παραμονή της στην Ελλάδα, είχε διασκεδάσει στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Ελένη Φουρέιρα.

@nikos.spanou Dara και Φουρέιρα μαζί αγαπώ #dara #foureira #eurovision #eurovision2026 #bangaranga ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Spanoudakis

Εκεί, η Dara ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι με το οποίο τελικά θα κατακτούσε τη Eurovision. Στο πλευρό της βρέθηκε η Ελένη Φουρέιρα, με τις δύο τραγουδίστριες να χορεύουν μαζί υπό τους ήχους του «Bangaranga», σε μια συνάντηση που μετά τη νίκη της Βουλγαρίας απέκτησε νέα βαρύτητα.

Η σκηνική ενέργεια, το pop στοιχείο και η εξωστρέφεια της Dara φαίνεται πως λειτούργησαν καθοριστικά στη διαδρομή της μέχρι την κορυφή. Το «Bangaranga» δεν ήταν απλώς το τραγούδι που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία· έγινε το κομμάτι που έφερε στη χώρα την πρώτη της Eurovision.

Και τώρα, μετά τον θρίαμβο, τα βίντεο από τις στιγμές της Dara  είτε με τον σύζυγό της αμέσως μετά τη νίκη είτε με τη Φουρέιρα στην Αθήνα, γίνονται μέρος της ιστορίας που ακολουθεί κάθε μεγάλο Eurovision moment: της ιστορίας πίσω από τη σκηνή, εκεί όπου η λάμψη του διαγωνισμού συναντά τις ανθρώπινες στιγμές.

Πηγή: huffingtonpost.gr

