Τι σημαίνει «Bangaranga», το βουλγάρικο τραγούδι που κέρδισε τη Eurovision

Στη βουλγαρική λαογραφία κρύβεται η ρίζα της λέξης «Bangaranga», που ήταν και ο τίτλος του τραγουδιού που κέρδισε τη φετινή Eurovision.

Την έννοια της λέξης εξήγησε και η Ντάρα σε συνέντευξή της στο BBC πριν τον τελικό.

«Είναι ένα συναίσθημα πως όλα θα πάνε καλά, ότι όλα είναι πιθανά».

«Δίνω μία μάχη με το άγχος και ένα πράγμα που με βοήθησε ήταν η συζήτηση που έκανα με τον εαυτό μου και τον ρωτούσα "ποια είναι η αξία σου;" και βρήκα ότι το να είσαι ο εαυτός σου και να παραμένεις αυθεντικός είναι το πιο ισχυρό πράγμα. Και το να είσαι τολμηρός, να διαλέγεις το στυλ σου. Νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα μπορεί να ξυπνήσει στον καθένα αν πει "δεν το κάνω για την αποδοχή, το κάνω επειδή αυτό είμαι εγώ"».

Η σύνδεση με τη λαογραφία

Το «Bangaranga» είναι ένας ύμνος για τη ζωή εμπνευσμένος από τους kukeri (κουκέρι), μια αρχαία βουλγαρική τελετουργία που στόχο έχει να ξορκίσει το κακό. Σύμφωνα με την παράδοση άνδρες περιφέρονται σε χωριά ντυμένοι με γούνινες στολές με κουδούνια και μάσκες ζώων, όπως εξηγεί η εφημερίδα The Guardian.

Οι κουκέροι, λοιπόν, είναι παραδοσιακά μεταμφιεσμένες φιγούρες της βουλγαρικής λαογραφίας, οι οποίες φορούν περίτεχνες χειροποίητες στολές με προβιές ζώων, τεράστιες ξύλινες μάσκες και βαριά χάλκινα κουδούνια στη μέση. Η πανάρχαια αυτή παγανιστική τελετή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, με κύριο σκοπό να ξορκίσει τα κακά πνεύματα, να φέρει υγεία και να εξασφαλίσει καλή σοδειά.

Η προέλευσή του συνδέεται με την τζαμαϊκανή αργκό και χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ένταση και την εκρηκτική ενέργεια και θορυβώδη ζωντάνια.

Πηγή: cnn.gr