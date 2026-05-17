Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Web TV

Τι σημαίνει «Bangaranga», το βουλγάρικο τραγούδι που κέρδισε τη Eurovision

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Βούλγαροι Kukeri στους παραδοσιακούς εορτασμούς που πιστεύεται ότι χρονολογούνται από τους παγανιστικούς χρόνους (AP Photo/Valentina Petrova)

Το «Bangaranga» είναι ένας ύμνος για τη ζωή εμπνευσμένος από τους kukeri (κουκέρι), μια αρχαία βουλγαρική τελετουργία που στόχο έχει να ξορκίσει το κακό.

Στη βουλγαρική λαογραφία κρύβεται η ρίζα της λέξης «Bangaranga», που ήταν και ο τίτλος του τραγουδιού που κέρδισε τη φετινή Eurovision.

Σχετικά άρθρα:

Την έννοια της λέξης εξήγησε και η Ντάρα σε συνέντευξή της στο BBC πριν τον τελικό.

«Είναι ένα συναίσθημα πως όλα θα πάνε καλά, ότι όλα είναι πιθανά».

«Δίνω μία μάχη με το άγχος και ένα πράγμα που με βοήθησε ήταν η συζήτηση που έκανα με τον εαυτό μου και τον ρωτούσα "ποια είναι η αξία σου;" και βρήκα ότι το να είσαι ο εαυτός σου και να παραμένεις αυθεντικός είναι το πιο ισχυρό πράγμα. Και το να είσαι τολμηρός, να διαλέγεις το στυλ σου. Νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα μπορεί να ξυπνήσει στον καθένα αν πει "δεν το κάνω για την αποδοχή, το κάνω επειδή αυτό είμαι εγώ"».

Η σύνδεση με τη λαογραφία

Το «Bangaranga» είναι ένας ύμνος για τη ζωή εμπνευσμένος από τους kukeri (κουκέρι), μια αρχαία βουλγαρική τελετουργία που στόχο έχει να ξορκίσει το κακό. Σύμφωνα με την παράδοση άνδρες περιφέρονται σε χωριά ντυμένοι με γούνινες στολές με κουδούνια και μάσκες ζώων, όπως εξηγεί η εφημερίδα The Guardian.

Οι κουκέροι, λοιπόν, είναι παραδοσιακά μεταμφιεσμένες φιγούρες της βουλγαρικής λαογραφίας, οι οποίες φορούν περίτεχνες χειροποίητες στολές με προβιές ζώων, τεράστιες ξύλινες μάσκες και βαριά χάλκινα κουδούνια στη μέση. Η πανάρχαια αυτή παγανιστική τελετή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, με κύριο σκοπό να ξορκίσει τα κακά πνεύματα, να φέρει υγεία και να εξασφαλίσει καλή σοδειά.

Η προέλευσή του συνδέεται με την τζαμαϊκανή αργκό και χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ένταση και την εκρηκτική ενέργεια και θορυβώδη ζωντάνια.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΒουλγαρίαEUROVISION 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα