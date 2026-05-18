Συνεντεύξεις με άτομα που… αξίζουν μια σελίδα

Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Τριάντα οχτώ συνεντεύξεις, όσα και τα χρόνια της στη δημοσιογραφία, περιέλαβε η Άννη Χαραλάμπους στο βιβλίο υπό τον τίτλο Profiles - People Worth a Page”, το οποίο θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες.

«Η επιλογή αυτών των τριάντα οχτώ κειμένων, γραμμένων μεταξύ 2008 και 2018, υπήρξε μια γλυκόπικρη αλλά και διασκεδαστική εμπειρία — όπως συμβαίνει συνήθως με κάθε ταξίδι στις αναμνήσεις», λέει η συγγραφέας.

Oι συνεντευξιαζόμενοι δεν περιορίζονται σε πολιτικούς, παρότι τότε η Άννη Χαραλάμπους εργαζόταν στην εφημερίδα Cyprus Weekly ως πολιτικός και διπλωματικός συντάκτης. Η έκδοση περιλαμβάνει συνεντεύξεις με καταξιωμένους ή ανερχόμενους (εκείνη την περίοδο) καλλιτέχνες και διεθνώς αναγνωρισμένους «κυνηγούς ταλέντων», δυναμικές προσωπικότητες του αθλητισμού, ακτιβιστές για την ειρήνη και την ισότητα των φύλων, έναν νομπελίστα οικονομολόγο, επιτυχημένους επιχειρηματίες, καθώς και τραπεζίτες που έχασαν την αίγλη τους.

Oι συνεντευξιαζόμενοι είναι: Andrew Borowiec, Gerald Butt, Ευθύμιος Μπουλούτας, Άννα Καραμοντάνη, Νίκος Χριστοδουλίδης, Andrey Dashin, Μάριος Δημητριάδης, Πανίκος Δημητριάδης, Κώστας Δημητρίου, Alexander Downer, Deborah Duncan, Charles Ellinas, Χάρης Γεωργιάδης, Αντρέας Γεωργίου, Σπύρος Χατζηνικολάου, Umit Inatchi, Temuri Ketsbaia, Matthew Kidd, John Koening, Παύλος Κοντίδης, Λώρης Λοιζίδης, Σταύρος Μαλάς, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, Κατερίνα Μηνά, Αντρέας Νεοκλέους, Stanislav Osadchiy, Kudret Ozersay, Νικόλας Παπαδόπουλος, Αναστασία Μισιέλ Παπαδοπούλου, Theo Paphitis, Τίνα Παύλου, Χριστόφορος Πισσαρίδης, Στέλιος Πλατής, Jack Steven, Γιάννης Τουμαζής, Χάρρυ Τζιμίτρας, Μόνικα Βασιλείου, Λία Βίσση. 

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη, 27 Μαΐου στην Παλιά Ηλεκτρική (Τεμπών 3, Λευκωσία 1016)  στις 6 μμ. Ομιλητής θα είναι ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρώην συνάδελφος της συγγραφέως, Γιάννης Αντωνίου και ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημητριάδης. 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

