Οι Οικολόγοι θα βρίσκονται στη νέα Βουλή, λέει ο Στ. Παπαδούρης - Παρουσίασε το έργο της πενταετίας

Πιστεύω ακράδαντα ότι το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα βρίσκεται στη νέα Βουλή, ανέφερε τη Δευτέρα ο Πρόεδρός του Σταύρος Παπαδούρης, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, στη Λευκωσία, κατά την οποία παρουσιάστηκε το κοινοβουλευτικό έργο του ίδιου και του βουλευτή του κόμματος Χαράλαμπου Θεοπέμπτου.

Πρόσθεσε πως το ερώτημα κατά πόσο το Κίνημα θα είναι στη Βουλή το ζήσαμε και το 2011 και το 2016 και το 2021. Ειδικά το 2016, σημείωσε, «μετά την αλλαγή του εκλογικού μέτρου που έγινε εσκεμμένα από τα μεγάλα κόμματα, υπήρχε κίνδυνος να μείνουμε εκτός Βουλής. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Κάθε φορά που γίνονται τέτοιες ενέργειες, γυρίζουν μπούμερανγκ και ενδυναμώνουν το Κίνημα. Ελπίζω κι αυτή τη φορά να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε το κοινοβουλευτικό μας έργο».

Σημείωσε πως το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών, δηλαδή η εκλογή τριών βουλευτών θα είναι κάτι θετικό για εμάς. «Θα μπορούσα να μιλήσω και για τέσσερις αλλά δεν θα το πράξω. Χωρίς την εκλογή μας αυτοί οι ψήφοι θα μεταφερθούν στα μεγάλα κόμματα» είπε.

Σε σχέση με το κοινοβουλευτικό έργο που υλοποιήθηκε, ο Σταύρος Παπαδούρης επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα προστασίας των πολιτών από οικονομικές αδικίες, στην ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και στην καθημερινότητα των πολιτών. Μέσα από σειρά προτάσεων νόμου, ανέφερε, προωθήθηκε η προστασία των δανειοληπτών και της κύριας κατοικίας, κατοχυρώνοντας μεταξύ άλλων το δικαίωμα πρόσβασης του πολίτη στη δικαιοσύνη πριν από διαδικασίες πλειστηριασμού και ενισχύοντας την προστασία των ευάλωτων ομάδων στο πλαίσιο αφερεγγυότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παπαδούρης στις δύο τελευταίες προτάσεις νόμου που υπέβαλαν σε σχέση με τα θέματα των εκποιήσεων οι οποίες έχουν ήδη υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, χαρακτήρισε καθοριστικές τις τροπολογίες για τη φορολογική μεταρρύθμιση προς όφελος της μικρής και μεσαίας τάξης, την παράταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την πρώτη κατοικία, καθώς και την προώθηση μέτρων κατάργησης των πολλαπλών συντάξεων και περιορισμού των ωφελημάτων κρατικών αξιωματούχων.

Στον τομέα των μεταφορών και της οδικής ασφάλειας, ο Σταύρος Παπαδούρης σημείωσε ότι ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση των ανακλήσεων οχημάτων και ειδικότερα για το ζήτημα των ελαττωματικών αερόσακων Takata, καλύπτοντας ένα σημαντικό νομοθετικό κενό που παρέμενε άλυτο για χρόνια. Παράλληλα, προώθησε ρυθμίσεις για τις κάμερες στα ταμπλό των οχημάτων, την ασφαλή διακίνηση ηλεκτρικών σκούτερ και ποδηλάτων, την προστασία των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και την εγκατάσταση φάρων σε κινητές μονάδες ελέγχου ταχύτητας.

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου αναφέρθηκε σε διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες του, όπως η ψήφιση της νομοθεσίας για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η τροποποίηση της νομοθεσίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο στα αεροδρόμια, η καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης για τους Έλληνες του Μικρασιατικού Πόντου, καθώς και οι προτάσεις για την προστασία των ζώων και το πλαίσιο λειτουργίας σκύλων βοηθείας για άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε για τη δημιουργία πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων, με στόχο την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών, καθώς και παρεμβάσεις για τη ρύθμιση και ασφαλή λειτουργία παιδότοπων και παιδικών χαρών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις προσπάθειες του για την προώθηση θεσμικών αλλαγών που ενισχύουν τη δημόσια διαβούλευση και τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

«Μέσα από προτάσεις νόμου και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις αναδείξαμε τη σημασία της λογοδοσίας, της πρόσβασης στην πληροφορία και της ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών στον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, συνδέοντας τη θεσμική μεταρρύθμιση με τις αρχές της περιβαλλοντικής δημοκρατίας και της χρηστής διοίκησης», σημείωσε.

Κατά τη διάσκεψη παρουσιάστηκαν στοιχεία από τον Δείκτη Αξιολόγησης Βουλευτών της πλατφόρμας Nomoplatform, σύμφωνα με τα οποία κατά την υπό αναφορά περίοδο οι δύο βουλευτές συνολικά υπέβαλαν 203 προτάσεις νόμου, 282 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και ενέγραψαν 357 αυταπάγγελτα θέματα. Στάθηκαν δε ιδιαίτερα στο γεγονός πως ένα σημαντικό ποσοστό των προτάσεων νόμου που υπέβαλαν υπερψηφίστηκε.

Απαντώντας σε ερώτηση σε σχέση με την πρώτη νομοθετική δράση του Κινήματος αν βρίσκεται στη νέα Βουλή, ο κ. Παπαδούρης αναφέρθηκε στο θέμα της οριζόντιας ψηφοφορίας. «Είναι κάτι που κυνηγούμε για χρόνια και πιθανόν να μην είχαμε τόση απαξίωση και τόσο “ανησυχητικό πανηγύρι” αν εφαρμοζόταν η οριζόντια νομοθεσία», ανέφερε.

Καταλαβαίνουμε, πρόσθεσε, τον αντίλογο στην οριζόντια ψηφοφορία αλλά είναι κομματικός έναντι του τι θέλει η κοινωνία των πολιτών. Επιπρόσθετα, αποκάλυψε ότι θα προχωρήσουν με πρόταση νόμου ώστε ο σταυρός προτίμησης να απαιτείται για όλους, ασχέτως αν κάποιος είναι αρχηγός κόμματος ή όχι.

Ο κ. Παπαδούρης σημείωσε ότι υπάρχει νομική γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία πως αν ένας υποψήφιος νιώθει ότι αδικήθηκε επειδή πήρε την έδρα του άλλος ως επικεφαλής ψηφοδελτίου, θα ακυρωθούν οι εκλογές. Νόμιμα μεν χρησιμοποιούν κάποιοι αυτό το δικαίωμα αλλά εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τη νομοθεσία, σημείωσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ