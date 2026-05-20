Κόντρες με το βλέμμα στην προεδρία της Βουλής

Τρία εικοσιτετράωρα πριν την ολοκλήρωση της προεκλογικής ενόψει των βουλευτικών εκλογών, οι πολιτικές δυνάμεις εισέρχονται στην τελική ευθεία μέσα σε κλίμα έντονης πόλωσης, υπονοούμενων για στρατηγικές συνεργασίες τακτικών και αυξανόμενων αντιπαραθέσεων, οι οποίες αποκαλύπτουν όχι μόνο τις επιδιώξεις των κομμάτων για την επόμενη μέρα, αλλά και τις βαθύτερες πολιτικές διεργασίες που διαμορφώνονται στο κυπριακό πολιτικό σκηνικό. Το ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες εστιάζεται κυρίως στις σχέσεις μεταξύ ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, αλλά και στη συνολικότερη αναδιάταξη δυνάμεων που μπορεί να επηρεάσει τη σύνθεση και τη λειτουργία της νέας Βουλής.

Αναζητούν πλαίσιο

Η διαφαινόμενη προσέγγιση ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά. Αντίθετα, αποτελεί προϊόν πολιτικών υπολογισμών και κοινών συμφερόντων που ενισχύθηκαν ιδιαίτερα μετά τη βελτίωση με βάσεις τις δημοσκοπήσεις, των ποσοστών του ΔΗΚΟ. Η πιθανότητα μιας μετεκλογικής συνεργασίας φαίνεται να αποκτά πλέον πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πλειοψηφίας στη Βουλή και ειδικότερα τη μάχη για την προεδρία του Σώματος. Παρότι κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει σχηματισμό κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, είναι φανερό ότι στόχος των δύο κομμάτων είναι η δημιουργία ενός ισχυρού μπλοκ επιρροής που θα τους δώσει καθοριστικό πλεονέκτημα στις κρίσιμες ψηφοφορίες της επόμενης ημέρας.

Συνεργασία με το άκρο;

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν αποκλείεται να αναζητηθούν και έμμεσες συγκλίσεις με το ΕΛΑΜ, παρά τις δημόσιες επιφυλάξεις της ηγεσίας του κόμματος. Αυτή η επιφύλαξη αφορά την επιλογή της προεδρίας της Βουλής αφού δια των στελεχών του στέλνεται το μήνυμα ότι δεν βλέπει με καλό μάτι την επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου. Αυτή η διαφαινόμενη προσπάθεια ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ να κρατήσουν ανοικτή επικοινωνία με το ΕΛΑΜ προκαλεί ήδη αντιδράσεις, ιδιαίτερα από πλευράς ΑΚΕΛ, το οποίο επιχειρεί να αναδείξει τον κίνδυνο «κανονικοποίησης» της άκρας δεξιάς. Η αριστερά επενδύει πολιτικά στη ρητορική της αντιπαράθεσης με το ΕΛΑΜ, επιχειρώντας να εμφανιστεί ως η συνεπής δύναμη απέναντι στον εθνικισμό και τις ακραίες φωνές.

"Όχι στο λαϊκισμό"

Την ίδια ώρα, ο ΔΗΣΥ επιδιώκει να εκπέμψει εικόνα υπευθυνότητας και πολιτικής σταθερότητας. Η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, προσπάθησε και χθες, μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις της, να διαφοροποιήσει τον ΔΗΣΥ από το κλίμα έντασης και λαϊκισμού που, όπως υποστηρίζει, κυριαρχεί στην προεκλογική περίοδο. Η έμφαση που δίνει στη μετριοπάθεια, στη σοβαρότητα και στη θεσμική σταθερότητα, αποσκοπεί στη συσπείρωση ενός κεντρώου και πιο συντηρητικού ακροατηρίου, το οποίο ανησυχεί για την πολιτική αστάθεια και την όξυνση του δημόσιου λόγου.

Υψηλοί τόνοι

Ωστόσο, η προεκλογική εκστρατεία δεν περιορίζεται σε προγραμματικές αντιπαραθέσεις. Αντίθετα, χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο και από προσωπικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΕΛΑΜ, Χρίστο Χρίστου, και τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, με αφορμή ζητήματα ασφάλειας και γεωπολιτικής. Το ΕΛΑΜ επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά το αίσθημα ανασφάλειας που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις, προβάλλοντας μια πιο σκληρή προσέγγιση σε θέματα άμυνας και εθνικής κυριαρχίας. Από την άλλη, το ΑΚΕΛ υπομνίσκει τη σύνδεση του ΕΛΑΜ με ακραίες ιστορικές και πολιτικές αναφορές, επιδιώκοντας να αποτρέψει την περαιτέρω ενίσχυσή του. Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών αποτυπώνει τη βαθιά ιδεολογική πόλωση που χαρακτηρίζει και αυτή την αναμέτρηση.

Η προεκλογική περίοδος ολοκληρώνεται μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων διεργασιών, στρατηγικών συμμαχιών και αυξανόμενης πολιτικής έντασης. Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν θα καθορίσει μόνο τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, αλλά και το μοντέλο πολιτικής συνεργασίας που θα επικρατήσει την επόμενη πενταετία. Οι ισορροπίες που θα διαμορφωθούν μετά την κάλπη, αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τόσο τη λειτουργία της Βουλής, όσο και το πολιτικό σκηνικό της, μετά τις βουλευτικές, περιόδου.

ΑΚΕΛ, ΑΛΜΑ και λοιποί..

Στο φόντο βεβαίως και μόνο της δύναμης των κομμάτων που θα προκύψει μετά τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής δεν αποκλείεται και ένας συμβατός συσχετισμός των κομμάτων πέραν των ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ στη βάση της αναζήτησης μιας άλλης λύσης για την προεδρία της Βουλής. Ο γγ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου δεν απέκλεισε τη δική του υποψηφιότητα, αλλά είναι ξεκάθαρο πως το ΑΚΕΛ δεν απολυτοποιεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να κινηθεί και προς άλλες λύσεις. Ενδεικτική επί τούτου, είναι και η χθεσινή δήλωση του Στέφανου Στεφάνου στην εκπομπή ΑΙΧΜΕΣ του ΟΜΕΓΑ, όταν ρωτήθηκε για την περίπτωση το κόμμα να στηρίξει για την προεδρία της Βουλής την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, αν βεβαίως εκφράσει και η ίδια τέτοιο ενδιαφέρον. «Δεν απαντώ σε υποθετικές ερωτήσεις, θα μας απασχολήσουν μετά τις εκλογές τέτοια ζητήματα», είπε χαρακτηριστικά.