Η Πάφος τίμησε τη μνήμη της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Με σεβασμό και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2026 η κεντρική εκδήλωση Μνήμης και Τιμής του Δήμου Πάφου για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Οι εκδηλώσεις άρχισαν στις 18:30 από την Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, με λαμπαδηφορία προς το Πάρκο Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στη Λεωφόρο Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

Στο Μνημείο Γενοκτονίας πραγματοποιήθηκε αφή κεριών και κατάθεση στεφάνων, ως ελάχιστος φόρος τιμής στα θύματα της Γενοκτονίας και στον διαχρονικό αγώνα του Ποντιακού Ελληνισμού για μνήμη, δικαίωση και ιστορική αναγνώριση.

Ακολούθησε στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου η κεντρική εκδήλωση μνήμης, στην οποία χαιρετισμούς απηύθυναν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Νίνα Γκαρακλίδου, κ. Νικόλαος Κεσίδης και κ. Ευκλείδης Αμβροσιάδης, καθώς και ο Δημαρχεύων Πάφου κ. Άγγελος Ονησιφόρου. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Princeton, κ. Νίκος Μιχαηλίδης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η μνήμη του παρελθόντος και το χρέος του μέλλοντος. Από τη Γενοκτονία στην Αναγέννηση».

Μέσα από την ομιλία του ανέδειξε τη σημασία της ιστορικής μνήμης, της διατήρησης της ταυτότητας και της ευθύνης των επόμενων γενεών απέναντι στην αλήθεια και τη δικαίωση. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα «Το Δάκρυ της Μνήμης», ένα μουσικοθεατρικό δρώμενο αφιερωμένο στη μνήμη, τον ξεριζωμό, την αντοχή και την αναγέννηση του Ποντιακού Ελληνισμού.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ο ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης, ο τραγουδιστής Παναγιώτης Θεοδωρίδης, ο λυράρης και συγγραφέας Δημήτρης Πιπερίδης, η Ειρήνη Σαχταρίδου στο αγγείο και τη φλογέρα, καθώς και το Πολιτισμικό Λαογραφικό Εργαστήρι Κονιών, το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στην απόδοση του ποντιακού πολιτιστικού στοιχείου της βραδιάς.

Την εκδήλωση παρουσίασε η κα. Ελένη Αμανατίδου. Η Πάφος, με αίσθημα ιστορικής ευθύνης, συνεχίζει να τιμά τη μνήμη των θυμάτων και να στηρίζει κάθε προσπάθεια διατήρησης και ανάδειξης της ιστορικής αλήθειας.