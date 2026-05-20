Στο κυνήγι επενδύσεων από την Ινδία η Κύπρος- Τι δηλώνουν στον «Π» ΚΕΒΕ και Invest Cyprus

Επιχειρηματικό και επενδυτικό άρωμα έχει η επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη στην Ινδία, στις 20-23 Μαΐου. Ο κ. Χριστοδουλίδης θα συνοδεύεται από ομάδα επιχειρηματιών και εκπροσώπων φορέων του κυπριακού επιχειρείν, πλην της ΟΕΒ, με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Η αποστολή περιλαμβάνει παραμονή στο Νέο Δελχί, αλλά και στο Μουμπάι, που είναι το επιχειρηματικό κέντρο της Ινδίας.

Όπως δήλωσε στον «Π» ο γ.γ. του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, η επιχειρηματική αποστολή στην Ινδία είναι «η μεγαλύτερη που έχει οργανωθεί προς τη συγκεκριμένη αγορά, εδώ και δεκαετίες».

Στην αποστολή, δεν έχει κληθεί η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης, μιλώντας πρόσφατα στην 65η ετήσια γενική συνέλευση της ομοσπονδίας, είχε εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για τον αποκλεισμό της από διεθνείς κυβερνητικές επιχειρηματικές αποστολές.

«Η προεδρική επιχειρηματική αποστολή στην Ινδία, αποτελεί μια ιστορική και στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία για την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ινδίας», επεσήμανε στον «Π» ο κ. Ρουσουνίδης.

200 Ινδοί επιχειρηματίες

Πέραν των 45 κυπριακών εταιρειών συμμετέχουν ενεργά στην αποστολή, ενώ στο επιχειρηματικό φόρουμ θα δώσουν το παρών περισσότεροι από 200 Ινδοί επιχειρηματίες και εκπρόσωποι εταιρειών από ένα ευρύ φάσμα τομέων της οικονομίας.

Παράλληλα, επισημαίνει, «έχουν ήδη προγραμματιστεί περίπου 250 στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B meetings), γεγονός που καταδεικνύει το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για συνεργασίες, επενδύσεις και ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών δράσεων μεταξύ των δύο χωρών».

Ιδιαίτερης σημασίας, σύμφωνα με τον κ. Ρουσουνίδη, είναι επίσης η υπογραφή τεσσάρων Μνημονίων Συνεργασίας (MOUs) παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω το θεσμικό και επιχειρηματικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ινδίας σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος.

«Η Ινδία αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες παγκοσμίως και η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο ως αξιόπιστη ευρωπαϊκή πύλη για ινδικές επιχειρήσεις και επενδύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», τονίζει.

Συζήτηση με Ινδούς επενδυτές

Ο διευθύνων σύμβουλος του Invest Cyprus, Μάριος Ταννούσης, δήλωσε στον «Π» ότι στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αποστολής στην Ινδία, θα διοργανωθεί από τον Invest Cyprus συζήτηση στρογγυλής τραπέζης αποκλειστικά για Ινδούς επενδυτές, μεγάλες εταιρείες και ομίλους της Ινδίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Κύπρο σε διάφορους τομείς όπως η τεχνολογία, logistics, έρευνα και καινοτομία, ενέργεια, ασφάλεια και άμυνα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για δημιουργία ευρωπαϊκής έδρας στην Κύπρο από Ινδούς επενδυτές (EU Headquartering), τονίζοντας ότι η Κύπρος είναι ιδανική πύλη εισόδου των ινδικών ομίλων και εταιρειών προς την Ευρώπη.

«Τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι θετικά και ελπίζουμε να μετουσιωθούν σε πράξεις», υποδεικνύει.

«Τα τελευταία τρία χρόνια έχει γίνει αξιοσημείωτη δουλειά όσον αφορά τις προσπάθειες προσέλκυσης επενδύσεων, οι οποίες άρχισαν και επιφέρουν αποτελέσματα», σημειώνει. Ειδικά για τη Ινδία πρόσθεσε, μετά και την επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στην Κύπρο, έχει δοθεί μια νέα ώθηση και δυναμική.

Στο επίκεντρο ο IMEC

Ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως έκανε γνωστό πρόσφατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Η Κυπριακή Δημοκρατία θέλει να διαδραματίσει ρόλο ως πύλη εισόδου-εξόδου, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά πολύ περισσότερο διπλωματικά και πολιτικά, ανέφερε.

Εγκαίνια γραφείου Eurobank

Σημειώνεται ότι στo πλαίσιο των επαφών στην Ινδία, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη τα επίσημα εγκαίνια και η έναρξη της επίσημης λειτουργίας του γραφείου αντιπροσωπείας της Eurobank στη Βομβάη, στην παρουσία της ηγεσίας της τράπεζας. Στην τελετή, θα παραστούν μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος - Group Chief Operating Officer (COO), Σταύρος Ιωάννου και ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Limited, Μιχάλης Λούης.

Πέφτουν υπογραφές

Χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι κατά την επίσκεψη θα υπογραφούν αρκετές Συμφωνίες, «ακριβώς δείχνοντας την ετοιμότητα, την πολιτική βούληση και από τις δύο χώρες να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μας».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η έναρξη διαβουλεύσεων για απευθείας πτήσεις προς την Κύπρο θα είναι στα βασικά θέματα συζήτησης του ταξιδιού του στην Ινδία.