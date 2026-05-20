Υπόθεση «Σάντη» - Έρχονται εξελίξεις: Ζυγίζουν τα δεδομένα και αποφασίζουν

Έ να βήμα πριν από την ολοκλήρωση της εξέτασης του φακέλου για την υπόθεση «Σάντη» βρίσκεται η Νομική Υπηρεσία. Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία όπου διασαφηνίστηκαν ορισμένα ζητήματα που προέκυψαν από τη μελέτη του φακέλου. Καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών, μετά την αυτεπάγγελτη έρευνα που διέταξε ο αρχηγός Αστυνομίας, υπάρχει συνεχής επαφή και συνεργασία μεταξύ της ανακριτικής ομάδας και του τομέα ποινικού δικαίου στη Νομική Υπηρεσία. Επαφή για καθοδήγηση από τη Νομική Υπηρεσία υπήρχε και κατά τη διάρκεια που ήταν σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο.

Ένα σημαντικό ζήτημα που παραμένει σε εκκρεμότητα και υπάρχει έντονος προβληματισμός είναι κατά πόσο θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις πριν από τις βουλευτικές εκλογές της ερχόμενης Κυριακής. Καλώς ή κακώς η συγκεκριμένη υπόθεση διασυνδέθηκε με τις βουλευτικές εκλογές, καθότι υπάρχουν αναφορές για πρόσωπα που βρίσκονται ή βρίσκονταν σε ψηφοδέλτια διεκδικώντας θέση στη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου.

Αναμένεται να ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων ημερών εάν οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με τα επόμενα βήματα στην υπόθεση θα γίνουν από τη Νομική Υπηρεσία ή από την Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Νομική Υπηρεσία κυριαρχεί η άποψη ότι η ενημέρωση πρέπει να γίνει από την Αστυνομία, από τη στιγμή που πρόκειται για αυτεπάγγελτη έρευνα με απόφαση της ίδιας της Αστυνομίας.

Στο μεταξύ, στον φάκελο της υπόθεσης έχει ενσωματωθεί και η έκθεση που ετοίμασε το κλιμάκιο του FBI που βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Κύπρο. Οι ειδικοί του FBI επικεντρώθηκαν κυρίως στην ανάλυση συμπεριφορών και κυρίως της πρωταγωνίστριας της υπόθεσης «Σάντη», τα αίτια στα οποία ενδεχομένως να αποδίδονται οι ενέργειές της καθώς και τα πιθανά κίνητρα. Σε ό,τι αφορά την ανάλυση των δεδομένων από κινητά και usb που στάληκαν στο δικανικό εργαστήριο της Europol το πόρισμα ακόμη να σταλεί στην Αστυνομία. Εικάζεται ότι θα βρίσκεται ενδεχομένως στα χέρια της Αστυνομίας εντός της βδομάδας. Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία ανέμενε τα αποτελέσματα της δικανικής εξέτασης από τη Europol αμέσως μετά το Πάσχα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης.

Στο μεταξύ, εντός της βδομάδας αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα της δικανικής εξέτασης από πιστοποιημένο εργαστήρι στην Αγγλία και οι Μακάριος Δρουσιώτης και Νίκος Κληρίδης. Με δική τους πρωτοβουλία έστειλαν συσκευές κινητών τηλεφώνων και αρχεία ώστε να έχουν και τη δική τους τεχνολογική γνωμάτευση κυρίως σε σχέση με την αυθεντικότητα των μηνυμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι, στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για παραχώρηση άδειας στον Νίκο Κληρίδη για καταχώριση αίτησης ακύρωσης του εντάλματος έρευνας που έγινε στο σπίτι, το γραφείο και τα οχήματά του, υπάρχουν εκτενείς αναφορές από τον όρκο του ανακριτή που αναγνώστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας όπου εκδόθηκε το ένταλμα έρευνας. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στις καταθέσεις που έδωσε η «Σάντη» και ότι παραδέχθηκε πως τα μηνύματα που παρουσιάζονται στην ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη και τα συναφή με αυτά γεγονότα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Προστίθεται ότι η «Σάντη» ανέφερε ότι με τη χρήση της εφαρμογής «Call Assistant» δημιούργησε από το κινητό της τηλέφωνο τα συγκεκριμένα μηνύματα και ότι τις συνομιλίες, που επίσης κατασκεύαζε, τις έστελνε στον αιτητή (σ.σ. Νίκος Κληρίδης), λέγοντάς του ψέματα ότι το περιεχόμενό τους ήταν αληθές. Περιγράφεται επίσης, με αναφορές από τον όρκο του ανακριτή, πως η «Σάντη», σύμφωνα με τον ισχυρισμό της, έδωσε στον Νίκο Κληρίδη, για δική της ασφάλεια, όπως είπε, το κινητό από το οποίο κατασκεύασε τα μηνύματα.

Κεφάλαιο συλλήψεις

Σχεδόν δύο μήνες μετά την ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντη» το κεφάλαιο που απασχολεί έντονα είναι κατά πόσο θα προκύψουν ή όχι συλλήψεις ή ποινικές διώξεις. Ο νομικός Σίμος Αγγελίδης, μιλώντας στον Alpha, εξέφρασε την άποψη ότι θα υπάρξουν συλλήψεις. «Συλλήψεις θα υπάρξουν, είτε αν επαληθευτούν τα όσα καταγγέλλονται είτε αν διαφανεί πως όλα ήταν εσφαλμένα. Άρα ό,τι και να γίνει στο τέλος θα υπάρξουν συλλήψεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.