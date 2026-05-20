Οι προκλήσεις μιας κατακερματισμένης Βουλής και οι κόκκινες γραμμές για συνεργασίες - Δημήτρης Δημητρίου και Άριστος Δαμιανού μιλούν για την επόμενη μέρα

Λίγo πριν τις εκλογές της 24ης Μαϊου, η συζήτηση για την επόμενη μέρα στη Βουλή αφού καταμετρηθούν τα ποσοστά και οι έδρες, επεκτείνεται στις πιθανές συνεργασίες, κάποιες εκ των οποίων αποκλείονται εκ προοιμίου από το κόμματα ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ. Το μεγάλο στοίχημα, η Προεδρία της Βουλής με τον Άριστο Δαμιανού να την παρομοιάζει με κινούμενη άμμο.

Φιλοξενούμενοι στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Σταύρο Αντωνίου και Άντρη Δανιήλ, οι βουλευτές Δημήτρης Δημητρίου και Άριστος Δαμιανού του ΑΚΕΛ, οι οποίο επαναδιεκδικούν μία ακόμη θητεία στο Κοινοβούλιο, αναφέρονται σε ένα πολιτικό σκηνικό αυξημένου κατακερματισμού και νέων κομματικών σχημάτων.

Οι υποψήφιοι των δύο παραδοσιακών κομμάτων, μιλούν για πιθανές συνεργασίες, αλλά και για ξεκάθαρες αποστάσεις. Χαράσσουν τις «κόκκινες γραμμές» τους, αποκλείοντας συγκλίσεις οι οποίες συγκρούονται με τις θέσεις και την ταυτότητά τους.

Ο Δημήτρης Δημητρίου εξηγεί ότι για τον ΔΗΣΥ είναι σημαντική η πρωτιά, εξηγώντας ότι η παράταξη του, επιχειρεί ακόμη και την υστάτη να πείσει γιατί πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, απαριθμώντας επιτεύγματα στα οποία το κόμμα του έβαλε πλάτες. Ο ΔΗΣΥ είπε, δεν πρόκειται να συρθεί σε ευκαιριακές συμμαχίες, ούτε θα κυνηγήσει λάφυρα, αναφερόμενος σε πιθανές συνεργασίες για την προεδρία της Βουλής και με φόντο το 28’.

Ο κύριος Δημητρίου παραδέχεται ότι η εποχή των χρυσών διαβατηρίων άφησε κηλίδα στην αξιοπρέπεια της χώρας και δίνει απαντήσεις στα ευαίσθητα ζητήματα του γάμου ομόφυλων ζευγαριών, της τεκνοθεσίας και της ευθανασίας.

Ο Άριστος Δαμιανού ξεσπαθώνει στο χαρακτηρισμό αντισυστημικός. Αναφέρεται στο ΑΛΜΑ διερωτώμενος πώς μπορούν να αποκαλούνται έτσι, όταν ο πυρήνας του κόμματος αποτελείται από ανακύκλωση ανθρώπων που πέρασαν από πολλά άλλα κόμματα και στην Άμεση Δημοκρατία της οποίας οι θέσεις όπως σημειώνει, βρίσκονται στο απόλυτο μηδέν.

Τίποτε δεν έχει κριθεί για την προεδρία της Βουλής σημειώνει ο κύριος Δαμιανού, συμπληρώνοντας ότι προτού κλείσουν οι κάλπες οποιοσδήποτε σχεδιασμός είναι σε κινούμενη άμμο.