Κυπριακό ΥΠΕΞ προς Ισραήλ: Απαράδεκτη η μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου προς τη Γάζα - «Προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια»

«Οι ενέργειες του Υπουργού Μπεν Γκβιρ απέναντι στους συμμετέχοντες στον στολίσκο είναι απολύτως απαράδεκτες και ασύμβατες με τις δημοκρατικές αρχές και τις θεμελιώδεις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τη δημοσιοποίηση βίντεο με εικόνες από τη μεταχείριση των συλληφθέντων ακτιβιστών του στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

Το κυπριακό ΥΠΕΞ σημειώνει ακόμη ότι, παρότι καταγράφονται οι δηλώσεις μελών της ισραηλινής κυβέρνησης που αποστασιοποιούνται από τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, απαιτείται η άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων.

«Τέτοιες καταδικαστέες συμπεριφορές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν ανεκτές και πρέπει να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες», υπογραμμίζει.

The acts displayed by Minister Ben Gvir towards flotilla participants are utterly unacceptable and inconsistent with democratic norms and fundamental values of human dignity.



While the statements issued by Israeli government members distancing themselves from such disrespectful… — Cyprus MFA (@CyprusMFA) May 20, 2026

Σάλος στο Ισραήλ μετά τα βίντεο Μπεν Γκβιρ με συλληφθέντες του στολίσκου

Σάλο προκάλεσαν στο ίδιο το Ισραήλ τα βίντεο που ανήρτησε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μετά την αναχαίτιση των τελευταίων πλοιαρίων του στολίσκου Sumud.

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν την Τρίτη τα τελευταία σκάφη της αποστολής, η οποία είχε αποπλεύσει από την Τουρκία. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας είναι νόμιμος και «αποσκοπεί στην αποτροπή του επανεξοπλισμού της τρομοκρατικής Χαμάς», ενώ έχει χαρακτηρίσει τον στολίσκο «επικοινωνιακή προβοκάτσια».

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Η ένταση προκλήθηκε όταν ο Μπεν Γκβιρ δημοσιοποίησε βίντεο από το λιμάνι του Άσντοντ όπου εμφανίζονται κρατούμενοι δεμένοι, γονατισμένοι στο έδαφος. Ο ίδιος περπατούσε ανάμεσά τους κρατώντας ισραηλινή σημαία και ακούγεται να τους λέει ότι «ήρθαν σαν μεγάλοι ήρωες» και να καλεί τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να του επιτρέψει να τους κρατήσει «για πολύ, πολύ καιρό» σε φυλακές τρομοκρατών.

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσα την οργή του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ, ο οποίος κατηγόρησε δημόσια τον Μπεν Γκβιρ ότι προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ και ότι ακύρωσε την επαγγελματική δουλειά στρατιωτικών, διπλωματών και άλλων υπηρεσιών. «Όχι, δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ», έγραψε ο Σάαρ, σε μια σπάνια, δημόσια σύγκρουση Υπουργών ειδικά δε για τον χειρισμό υπόθεσης ασφαλείας.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου τοποθετήθηκε επίσης στη συνέχεια. Αν και υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ να αναχαιτίζει αποστολές που επιχειρούν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας, δήλωσε ότι η μεταχείριση των συλληφθέντων από τον Μπεν Γκβιρ δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ. Παράλληλα, έδωσε οδηγία να προχωρήσει η απέλασή τους το συντομότερο δυνατόν.

Η υπόθεση πήρε όμως και διεθνείς διαστάσεις, με την Ιταλία και τη Γαλλία να καλούν τους Ισραηλινούς πρεσβευτές για εξηγήσεις και τη Ρώμη να απαιτεί και απολογία. Αναφορές στον Τύπο και τα ΜΚΔ υποδεικνύουν ότι η υπόθεση καταδεικνύει για ακόμη μια φορά τη ζημιά που ο ακροδεξιός Υπουργός προκαλεί στη χώρα, χωρίς ο Βενιαμίν Νετανιάχου να είναι σε θέση να κάνει κάτι αφού τυχόν απομάκρυνσή του θα προκαλούσε την πτώση της Κυβέρνησής του, μαζί και την απώλεια της ασυλίας της οποίας απολαμβάνει εν μέσω της δίκης του για ενέργειες σχετιζόμενες με διαφθορά.