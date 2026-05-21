Άναψαν φωτιές οι δηλώσεις Αναστασιάδη για Οδυσσέα - «Ίσως να ήταν φυλακή» απαντά το ΑΛΜΑ

Με έντονους χαρακτηρισμούς και προσωπικές επιθέσεις κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και το Κίνημα ΑΛΜΑ, μετά τις δηλώσεις του πρώτου για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και τη σκληρή αντεπίθεση του κινήματος, το οποίο έφτασε να αναφέρει πως «σε μια κανονική δημοκρατία» ο κ. Αναστασιάδης «ίσως βρισκόταν σήμερα στη φυλακή».

Η αιχμή για «εμμονή»

Ο Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας στο κανάλι Βεργίνα και την εκπομπή «Αποκλειστικά», χαρακτήρισε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ως πρόσωπο με «εμμονή» να στοχοποιεί πολιτικά πρόσωπα.

«Παρακολουθώ και τον άλλο τον κύριο, ο οποίος από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο κρίθηκε ως ανάρμοστος με μια εμμονική τάση να χαρακτηρίζει τους πάντες ως διεφθαρμένους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «προχθές αναφερόταν στον κύριο Στέφανο Στεφάνου, στον Νικόλα Παπαδόπουλο ή σε εμένα, είναι η εμμονή του».

Ψυχιατρική και φυλακή

Ο τέως Πρόεδρος προχώρησε και σε προσωπικό σχόλιο, προς τον κ. Μιχαηλίδη λέγοντας ότι τον «λυπεί διότι δυστυχώς σπούδασα νομικά και όχι ψυχιατρική για να τον παρακολουθήσω από πιο κοντά».

Το ΑΛΜΑ σήκωσε κατακόρυφα τους τόνους, χαρακτηρίζοντας τη δήλωση προσβλητική και πολιτικά ακραία.

«Ο Νίκος Αναστασιάδης (...) ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε ψυχασθενή τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη», αναφέρει, προσθέτοντας πως «αν ο κ. Αναστασιάδης βρισκόταν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, πιθανώς θα ζητούσε τον εγκλεισμό του “αντιφρονούντα” κ. Μιχαηλίδη στο ψυχιατρείο».

«Με απλά λόγια: Σε μια κανονική δημοκρατία και ένα αδιάβρωτο κράτος δικαίου - και όχι αυτό που παρέδωσε ο κ. Αναστασιάδης - ο κ. Αναστασιάδης ίσως βρισκόταν σήμερα στη φυλακή και δεν θα περιφερόταν ελεύθερος να επιδίδεται σε χυδαιολογίες», προστίθεται στην ανακοίνωση του ΑΛΜΑ.

Σφοδρή επίθεση Αναστασιάδη

Ο τέως Πρόεδρος επικαλέστηκε ακόμη την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι «η εικόνα για τον συγκεκριμένο κύριο δίνεται μέσα από την απόφαση οκτώ δικαστών έναντι μηδενός που διαφώνησε όσον αφορά τα πεπραγμένα κατά τη διάρκεια της θητείας του, εξ ου και η απόλυσή του, θεωρώντας τον ότι διέπραξε ανάρμοστη συμπεριφορά».

Παρέπεμψε επίσης σε αναφορές περί παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας, λέγοντας πως αυτό «καταγράφεται στην απόφαση του δικαστηρίου για την έλλειψη του σεβασμού στο τεκμήριο αθωότητας», επικαλούμενος ως χαρακτηριστικό παράδειγμα «τη διαπόμπευση του βουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη».

Ο κ. Αναστασιάδης πρόσθεσε αναφερόμενος στις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη ότι «είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη γιατί αν αύριο αποδειχθεί ότι ήταν μυθοπλασία και ότι ήταν μια συμπεριφορά αλόγιστη χάριν προεκλογικών σκοπιμοτήτων του Δρουσιώτη διερωτώμαι πόσο θα αισθάνεται με τη συνείδησή ο κ. Μιχαηλίδης», διευκρινίζοντας πάντως ότι «δεν υιοθετώ τον οποιοδήποτε ισχυρισμό», αλλά υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να αναμένεται η ολοκλήρωση των ερευνών πριν από τη λήψη αποφάσεων. «Αυτό το κλίμα, αυτή η κατάσταση πραγμάτων είναι που με ανησυχεί», ανέφερε.

Σήκωσε το γάντι το ΑΛΜΑ

Η απάντηση ήρθε άμεσα από το Κίνημα ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο, με ανακοίνωση σε εξαιρετικά επιθετικό τόνο υπό τον τίτλο «Η χυδαιότητα του κ. Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ».

Το κίνημα υποστηρίζει ότι «η “τοξικότητα” ήταν πάντοτε το επιχείρημα των ανθρώπων που εξέθρεψαν τη διαφθορά, προκειμένου να στρέψουν τα φώτα μακριά από τα έργα και τις ημέρες τους», κατονομάζοντας τον ΔΗΣΥ ως χαρακτηριστική περίπτωση. Όπως αναφέρει, το κόμμα «κατηγορεί τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τοξικότητα, κάθε φορά που αυτός τους θυμίζει τα εξωφρενικά σκάνδαλα της δεκαετούς διακυβέρνησής τους».

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «πανικό» ενόψει βουλευτικών εκλογών, με το Άλμα να υποστηρίζει ότι στελέχη του ΔΗΣΥ επιχειρούν συστηματικά να απαξιώσουν τον κ. Μιχαηλίδη μέσω χαρακτηρισμών όπως «εμμονικός», ενώ αναφέρεται ονομαστικά και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις.

Σε προσωπική επίθεση κατά του τέως Προέδρου, η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Νίκος Αναστασιάδης «διέσυρε την Κύπρο διεθνώς» και συνδέει το όνομά του με σειρά υποθέσεων, από τα χρυσά διαβατήρια μέχρι τον Συνεργατισμό, υποστηρίζοντας ότι «το όνομά του έγινε συνώνυμο της διαπλοκής και της διαφθοράς».

Η ανακοίνωση κλείνει με καθαρό πολιτικό κάλεσμα ενόψει της κάλπης της 24ης Μαΐου, καλώντας τους πολίτες να απορρίψουν «όσους συνεχίζουν τις πολιτικές παρακαταθήκες του Νίκου Αναστασιάδη».