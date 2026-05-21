«Εάν το ΑΚΕΛ είχε ακόμα ένα βουλευτή θα πετύχαινε τη φορολόγηση των τραπεζών»: Ο Γιώργος Κουκουμάς για βουλευτικές εκλογές (βίντεο)

Εάν το ΑΚΕΛ είχε ακόμη ένα βουλευτή τότε το κόμμα θα πετύχαινε τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών για να βοηθηθούν οι πολίτες με στεγαστικά δάνεια μέσα από την επιδότηση της δόσης, δήλωσε ο υποψήφιος βουλευτής του ΑΚΕΛ στην επαρχία Αμμοχώστου Γιώργος Κουκουμάς. «Αυτό», όπως είπε, «είναι ένα απτό παράδειγμα για όσα μπορεί να κάνει το ΑΚΕΛ αν ο κόσμος του δώσει τη δύναμη».

Μιλώντας στο ΠΟΛcast του Πολίτη και τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου, ο κ. Κουκουμάς απάντησε σε όσους κατηγορούν το κόμμα της Αριστεράς για ιδεολογικές αγκυλώσεις σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, τονίζοντας ότι υπάρχει έκθεση της Κομισιόν που καταδεικνύει ότι ο πλούτος στην Κύπρο συγκεντρώνεται στα χέρια του 10%, ενώ κατηγόρησε για υποκρισία εκείνους που τονίζουν τον δυτικό προσανατολισμό της χώρας αλλά αγνοούν επιδεικτικά την πολιτική των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Κουκουμάς υποστήριξε ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει άλλη πολιτική δύναμη που να έχει μια συγκροτημένη πρόταση για τα βήματα πρέπει να γίνουν στο Κυπριακό πρόβλημα. Σημείωσε επίσης ότι το καλοκαίρι αναμένεται μια νέα πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ, λέγοντας πως έχει μεγάλη σημασία να βγει ενισχυμένο από τις εκλογές ένα κόμμα με ξεκάθαρη και συγκροτημένη θέση στο Κυπριακό.

Ακολούθως έκανε αναφορά στην οικονομική ανάπτυξη, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αγγίζει και τους εργαζόμενους. Ένα από τα θέματα που θέτουμε, συμπλήρωσε, είναι τα εργασιακά ζητήματα. Αναφέρθηκε στις συλλογικές συμβάσεις και τις προτάσεις του ΑΚΕΛ, τονίζοντας ότι «πρέπει να θεμελιώσουμε ξανά τις εργασιακές σχέσεις».

Απάντησε επίσης στο ερώτημα εάν ανησυχεί το κόμμα της Αριστεράς η επόμενη μέρα των εκλογών, αναφέροντας ότι το πρώτο που ανησυχεί το ΑΚΕΛ είναι να μην συνεχίσει να έχει πλειοψηφία στη Βουλή το λόμπι των τραπεζών. Ως δεύτερο ανησυχητικό στοιχείο υπέδειξε την ενδεχόμενη συνεργασία του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ με το ΕΛΑΜ.

Κληθείς να σχολιάσει τη διαφημιστική πινακίδα του ΕΛΑΜ κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της υιοθεσίας, είπε ότι πρέπει η κοινωνία να απορρίψει τον ρατσισμό και την καταπίεση των ανθρώπων.