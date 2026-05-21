Aλεξάνδρα Ατταλίδου: Και με ένα βουλευτή το VOLT παρήγαγε έργο – Μπορώ να συνεργαστώ με όλους εκτός την ακροδεξιά

Η υποψήφια βουλεύτρια του VOLT Αλεξάνδρα Ατταλίδου φιλοξενείται στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου και περιγράφει το όραμα της για μια Ευρωπαϊκή Κύπρο, με σύγχρονη παιδεία και ανάπτυξη, αλλά όχι εκείνη του «Χτίζω και πουλώ» όπως αναφέρει η ίδια.

Αναφέρεται σε σόλο προσπάθειες της, οι οποίες εντός κοινοβουλευτικής επιτροπής κέρδιζαν τις εντυπώσεις αλλά την υστάτη όπως περιγράφει, με άλλες τροποποιητικές προτάσεις, δεν κέρδιζαν έδαφος στην Ολομέλεια. Απαντά και στην προοπτική να της προταθεί η θέση της Προεδρίας της Βουλής.

Η κυρία Ατταλίδου δεν απέφυγε να παραθέσει τη διαφωνία της, με τον τρόπο που προβλήθηκαν οι ισχυρισμοί Μακάριου Δρουσιώτη και την αναστάτωση που προκλήθηκε και εξηγεί πώς η ίδια θεωρεί ότι θα έπρεπε να τύχει το θέμα χειρισμού. Χαρακτηρίζει την υποψηφιότητα της καταγγελτική εκεί που χρειάζεται και εποικοδομητική εκεί που πρέπει να χτιστούν γέφυρες για να περάσουν νομοσχέδια στο Κοινοβούλιο.

Ο συμβιβασμός δεν είναι κακό πράγμα εξηγεί η κυρία Ατταλίδου , σημειώνοντας ότι η εμπειρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη δίδαξε ότι «δεν πρέπει ο άλλος να ηττηθεί, για να αισθάνεσαι ότι εσύ έκανες κατόρθωμα». Λάθος πρόσθεσε είναι να κυνηγάς και την πρωτιά.

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου παραδέχεται ότι δεν κάνει καριέρα στην πολιτική, αλλά στόχος της είναι να «γεμίζει» την καρέκλα της και να τιμήσει τη θέση της με σκληρή δουλειά.