Με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας συναντάται ο Πρόεδρος στο Νέο Δελχί

Με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι συναντάται σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί κρατική επίσκεψη στη χώρα.

Ο Πρόεδρος έφτασε στο Νέο Δελχί χθες και τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο Υπουργός Μεταφορών και Αυτοκινητοδρόμων της Ινδίας, Nitin Gadkari.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συναντάται με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Subrahmanyam Jaishankar.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Μνημείο του Γκάντι, όπου θα καταθέσει στεφάνι.

Ακολούθως, θα συναντηθεί κατ' ιδίαν με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες αντιπροσωπειών των δύο χωρών, και οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις.

Μόντι και Χριστοδουλίδης αναμένεται να υπογράψουν Κοινή Διακήρυξη, ενώ αναμένεται να υπογραφεί και σειρά Μνημονίων Συναντίληψης σε τομείς όπως η άμυνα και ασφάλεια, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

Το βράδυ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στο Προεδρικό Παλάτι, όπου η Πρόεδρος, Droupadi Murmu, θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του. Προηγουμένως, οι δύο αρχηγοί θα έχουν κατ' ιδίαν και διευρυμένες διαβουλεύσεις και στη συνέχεια θα προβούν σε δηλώσεις.

