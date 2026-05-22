Συνεχίζεται από το πρωί η παράδοση καλπών για εκλογική περιφέρεια Λεμεσού

Ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής η διαδικασία παράδοσης των καλπών στους προεδρεύοντες των εκλογικών κέντρων της εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού για τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής.

Οι κάλπες παραλαμβάνονται από τον χώρο του θεάτρου του Α’ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού, όπου οι προεδρεύοντες καλούνται να ελέγξουν όλο το εκλογικό υλικό που περιέχουν πριν την αναχώρησή τους.

Όπως δήλωσε η Έφορος Εκλογής της εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού και αναπληρώτρια Έπαρχος, Έμιλυ Διονυσίου, πρόκειται συνολικά για 351 κάλπες, εκ των οποίων οι δυο είναι για τη θρησκευτική ομάδα Μαρωνιτών.

Πρόσθεσε ότι η διαδικασία διεξάγεται ομαλά και κάλεσε τους προεδρεύοντες των εκλογικών κέντρων να προσέλθουν έγκαιρα για την παραλαβή των καλπών, υπενθυμίζοντας ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 13:00.

