Ολοκληρώθηκε η παράδοση των καλπών για την εκλογική περιφέρεια Αμμοχώστου

Ολοκληρώθηκε γύρω στις 11 το πρωί η διαδικασία παράδοσης των καλπών για τα εκλογικά κέντρα, που θα λειτουργήσουν στην εκλογική περιφέρεια Αμμοχώστου, για τις βουλευτικές εκλογές, που θα διεξαχθούν την Κυριακή 24 Μαΐου.

Οι κάλπες παραλήφθηκαν από τους προεδρεύοντες των 59 συνολικά εκλογικών κέντρων που θα λειτουργήσουν στην επαρχία Αμμοχώστου, οι οποίοι προχώρησαν και σε έλεγχο του περιεχομένου του υλικού που τους παραδόθηκε στο οποίο περιλαμβάνονται ψηφοδέλτια, εκλογικοί κατάλογοι και έντυπα καταμέτρησης.

Συνολικά 59 εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν στη πόλη και επαρχία Αμμοχώστου για τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής 24 Μαΐου, στις οποίες έχουν δικαίωμα εκλογής 33,669 άτομα.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ η Φλωρεντία Γεωργίου, αναπληρώτρια Επαρχος Αμμοχώστου και Εφορος Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου «σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου, παραδόθηκαν οι 59 συνολικά κάλπες που θα χρησιμοποιηθούν για τις εκλογές της Κυριακής. Οι κάλπες άρχισαν να παραδίδονται, μαζί με το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί την Κυριακή για τις εκλογές, στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου στη Λάρνακα, από τις 09.00 το πρωί και η διαδικασία ολοκληρώθηκε τρεις ώρες αργότερα».

Πρόσθεσε πως «οι 58 κάλπες αφορούν κέντρα στα οποία θα ψηφίσουν εκλογείς σε εκλογικά κέντρα της Αμμοχώστου, ενώ μία κάλπη αφορά κέντρο στο οποίο θα ψηφίσουν εκλογείς Λευκωσίας – Κερύνειας και είναι το κέντρο Β στο Παραλίμνι».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η κα. Γεωργίου είπε πως «οι εγκλωβισμένοι εκλογείς, που ανέρχονται σε 260, θα ψηφίσουν στο Δημοτικό Σχολείο Αχερίτου, Κέντρο Α».

Οσον αφορά τους Τ/κ εκλογείς «αυτοί θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε πέντε εκλογικά κέντρα και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Νάπας Κέντρα Α και Δ, στο Κέντρο Γ του Α Δημοτικού Σχολείου Παραλιμνίου και στα Κέντρα Κ και Λ του Γ Δημοτικού Σχολείου Παραλιμνίου».

Οπως είπε η κα. Γεωργίου, «το μεγαλύτερο εκλογικό κέντρο είναι στο Β Δημοτικό Σχολείο Αυγόρου, Κέντρο Γ με 615 εκλογείς. Το πιο μικρό εκλογικό κέντρο είναι στο Β Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου, Κέντρο Μ με 538 εκλογείς».

Σημείωσε ακόμα πως «το σύνολο των υποψήφιων Βουλευτών στην επαρχία Αμμοχώστου είναι 141, εκ των οποίων 41 είναι γυναίκες και 100 άνδρες».

ΚΥΠΕ