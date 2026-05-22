Κύπρος και Ινδία αναβαθμίζουν τις σχέσεις τους σε στρατηγική συνεργασία

Σε νέα φάση στρατηγικής συνεργασίας εισέρχονται Κύπρος και Ινδία, όπως διακήρυξαν ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Ναρέντρα Μόντι κατά τη συνάντησή τους στο Νέο Δελχί, στο πλαίσιο της κρατικής επίσκεψης του Κύπριου Προέδρου στη χώρα.

Κατά τη συνάντηση στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο, οι δύο πλευρές υπέγραψαν πέντε Μνημόνια Συναντίληψης και μία Τεχνική Διευθέτηση, διευρύνοντας τη συνεργασία τους σε τομείς όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η διπλωματική εκπαίδευση, η καινοτομία και τεχνολογία, η ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα, ο πολιτισμός, αλλά και η έρευνα και διάσωση.

Στις κοινές δηλώσεις τους, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν ότι οι σχέσεις Λευκωσίας – Νέου Δελχίου αποκτούν πλέον στρατηγικό χαρακτήρα, με έμφαση στην ασφάλεια, την άμυνα, τη ναυτιλία, την οικονομία, την τεχνολογία και τη συνδεσιμότητα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η επίσκεψη αποτελεί ορόσημο για τις διμερείς σχέσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι βρίσκεται στην Ινδία και υπό την ιδιότητά του ως επικεφαλής της προεδρεύουσας χώρας του Συμβουλίου της ΕΕ. Όπως είπε, η ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση – Ινδίας αποτελεί βασικό στοιχείο του οράματος της κυπριακής προεδρίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον οικονομικό διάδρομο IMEC, με τον Κύπριο Πρόεδρο να τονίζει τη σημασία της συνδεσιμότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε την Ινδία για τη διαχρονική της στήριξη στις προσπάθειες επανένωσης της Κύπρου και στη διαφύλαξη της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Μόντι χαρακτήρισε τη σχέση των δύο χωρών διαχρονική και ισχυρή, υπογραμμίζοντας ότι Κύπρος και Ινδία μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κύπρος αποτελεί σημαντική πύλη μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης, ενώ ανέφερε ότι συγκαταλέγεται στις δέκα μεγαλύτερες επενδύτριες χώρες στην Ινδία. Όπως είπε, στόχος είναι ο διπλασιασμός των επενδύσεων μέσα στην επόμενη πενταετία.

Ο Ινδός Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών ανοίγει νέες προοπτικές σε τομείς όπως η γεωργία, οι υποδομές, η ενέργεια, η ναυτιλία, η κυβερνοασφάλεια, η στρατιωτική εκπαίδευση και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι συμφωνήθηκε η προώθηση συμφωνιών για τη μετανάστευση και τις κοινωνικές ασφαλίσεις, ενώ αναφέρθηκε και στη συμβολή Ινδών φοιτητών και επαγγελματιών που διαμένουν στην Κύπρο στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.