ΔΗΣΥ: 2 μέρες μέχρι τις εκλογές – Το σχέδιο 2026+ (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Ιωαννίδης αναφέρει ότι με την ολοκλήρωση της καμπάνιας αντίστροφης μέτρησης, η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον μιας κρίσιμης απόφασης, αντιπαραβάλλοντας τη σταθερότητα και τον δυτικό προσανατολισμό με τον λαϊκισμό και την αβεβαιότητα.

 

Δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, ο ΔΗΣΥ ανεβάζει τους προεκλογικούς τόνους, με τον συντονιστή του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του κόμματος, Μιχάλη Ο. Ιωαννίδη, να θέτει το διακύβευμα της κάλπης ως επιλογή πολιτικής κατεύθυνσης για τη χώρα.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Ιωαννίδης αναφέρει ότι με την ολοκλήρωση της καμπάνιας αντίστροφης μέτρησης, η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον μιας κρίσιμης απόφασης, αντιπαραβάλλοντας τη σταθερότητα και τον δυτικό προσανατολισμό με τον λαϊκισμό και την αβεβαιότητα.

Όπως αναφέρει, ο ΔΗΣΥ κατέρχεται στην εκλογική αναμέτρηση με το σχέδιο «2026+», το οποίο στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: την άμυνα και ασφάλεια, καθώς και την οικονομία.

 

 

Στο κομμάτι της άμυνας, σημειώνει ότι το κόμμα δίνει έμφαση στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης, στις διεθνείς συμμαχίες και στη διατήρηση σαφούς γεωπολιτικού προσανατολισμού.

Για την οικονομία, αναφέρει ότι οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη μείωση του δημόσιου χρέους, την προώθηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στην τεχνολογία, την καινοτομία και την ενέργεια, χωρίς νέα φορολογικά βάρη.

Παράλληλα, καταγράφει ως προτεραιότητες τη στήριξη της μεσαίας τάξης, την ενίσχυση των οικογενειών, τη στεγαστική πολιτική, τη νέα γενιά, την παιδεία, την υγεία, καθώς και την αξιοπρεπή διαβίωση συνταξιούχων και ευάλωτων πολιτών.

Στη δήλωση περιλαμβάνονται επίσης αναφορές στο δημογραφικό, την πράσινη μετάβαση, τον πολιτισμό, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, καθώς και στη θέση του κόμματος για αποκατάσταση των κουρεμένων και της απώλειας χρήσης κατεχόμενων περιουσιών.

Κλείνοντας, ο κ. Ιωαννίδης απευθύνει κάλεσμα προς τους ψηφοφόρους ενόψει της κάλπης της Κυριακής, τονίζοντας την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα και σαφή πορεία για τη χώρα.

