Σταύρος Παπαδούρης: Ξέρω να παίξω το παιγνίδι του λαϊκισμού αλλά είναι συνειδητή η απόφαση να μην το κάνω

Ο πρόεδρος των Οικολόγων και υποψήφιος βουλευτής Λεμεσού μιλά για τις πιθανές συνέργειες της επόμενης μέρας αν οι ψηφοφόροι οδηγήσουν το Κίνημα στη Βουλή

Ο θυμός δεν είναι ο καλύτερος σύμβουλος για το τι θα ψηφίσει η κοινωνία για τα επόμενα πέντε χρόνια, διαμηνύει ο πρόεδρος των Οικολόγων και υποψήφιος βουλευτής Σταύρος Παπαδούρης, τονίζοντας ότι τα θέματα διαφθοράς και διαπλοκής που απασχολούν τους πολίτες, δεν αγγίζουν τους Οικολογους.

Αξιολογηθήκαμε με τον Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, ως οι πιο παραγωγικοί βουλευτές, αναφέρει φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου.

Ο κ. Παπαδούρης κρίνει ότι, διακύβευμα είναι να συνεχίσει το Κίνημα τη σταθερή του πορεία στην πολιτική. Το Κίνημα Οικολόγων, τονίζει, δεν είναι εκεί μόνο για να φυτεύει δέντρα και θυμίζει τα μεγάλα ζητήματα, της κατάργησης των πολλαπλών συντάξεων, τους αερόσακους takata, στα οποία πρωτοστάτησαν οι Οικολόγοι με λίγους συμμάχους στη Βουλή.

Κάνοντας αυτοκριτική για τους λόγους που δεν άγγιξαν οι Οικολόγοι διψήφιο ποσοστό, ο πρόεδρος του κινήματος κάνει λόγο για συνειδητή απόφαση να μην φωνάζουν αλλά να τηρούν υπεύθυνη στάση, κακίζοντας τα αρνητικά και επικροτώντας τα θετικά.

Την ίδια ώρα αναφέρεται σε πιθανές συνέργειες της επόμενης μέρας αν οι ψηφοφόροι τους οδηγήσουν στη Βουλή.

Παρακολουθήστε ολόκληρο το ΠΟΛcast: 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ

