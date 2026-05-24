Πώς είδε ο τ/κ Τύπος τις εκλογές: Το «φαινόμενο Φειδίας» και οι κενές έδρες των Τουρκοκύπριων

Με σαφείς αναφορές στο Κυπριακό, έμφαση στον αυξημένο αριθμό των υποψηφίων αλλά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας και τον Φειδία Παναγιώτου, ο τουρκοκυπριακός Τύπος αποτύπωσε στα σημερινά πρωτοσέλιδά του τη δική του ανάγνωση για τις Βουλευτικές Εκλογές.

Αβρούπα: «Θα κάνει την έκπληξη ο Φειδίας;»

Με αιχμηρό τρόπο και σαφή αναφορά στο κυπριακό ζήτημα προσεγγίζει τις σημερινές βουλευτικές εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Αβρούπα, η οποία επιλέγει να αναγνώσει την εκλογική αναμέτρηση όχι μόνο ως εσωτερική πολιτική διαδικασία της ελληνοκυπριακής κοινότητας, αλλά και μέσα από το πρίσμα των κενών τουρκοκυπριακών εδρών στη Βουλή.

Στο πρωτοσέλιδό της, η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι από τις 80 συνολικά έδρες της κυπριακής Βουλής, οι 24 που αναλογούν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα παραμένουν κενές, θέτοντας μάλιστα το ερώτημα: «Αυτές οι έδρες είναι δικές μας. Δεν σκέφτεστε να τις διεκδικήσετε;».

Η εφημερίδα διερωτάται: «Θα κάνει την έκπληξη ο Φειδίας;». Η Αβρούπα σημειώνει πως αρκετοί Ελληνοκύπριοι εκτιμούν ότι μπορεί να επαναλάβει ή και να ξεπεράσει την εκλογική έκπληξη που κατέγραψε στις ευρωεκλογές. Μάλιστα, καταγράφεται η εκτίμηση ότι το κόμμα του, η Άμεση Δημοκρατία, ενδέχεται να κινηθεί πολύ υψηλότερα από ό,τι προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην υποψηφιότητα του Τουρκοκύπριου ακτιβιστή Οζ Καραχάν με το Κίνημα Οικολόγων, τον οποίο η εφημερίδα παρουσιάζει ως τον δεύτερο Τουρκοκύπριο που συμμετέχει σε βουλευτικές εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στην πολιτική της ανάγνωση, η εφημερίδα εκτιμά ότι η κινητικότητα των νέων πολιτικών σχηματισμών αφαιρεί δυνάμεις κυρίως από ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, ενώ καταγράφει και πρόβλεψη για ενισχυμένη παρουσία του ΕΛΑΜ.

Ντιαλόγκ: «Συμμετοχή-ρεκόρ»

Η εφημερίδα Ντιαλόγκ καταγράφει με έμφαση το μέγεθος της εκλογικής διαδικασίας, σημειώνοντας ότι για τις 56 έδρες της Βουλής διεκδικούν εκλογή 752 υποψήφιοι, κάνοντας λόγο για «συμμετοχή-ρεκόρ».

Κίπρις: «752 υποψήφιοι διεκδικούν μια θέση στο κοινοβούλιο»

Σε μικρό αλλά ευδιάκριτο θέμα στο πρωτοσέλιδό της, η εφημερίδα Κίπρις αναφέρει ότι οι Ελληνοκύπριοι ψηφοφόροι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την εκλογή 56 νέων μελών της Βουλής, σημειώνοντας ότι 752 υποψήφιοι διεκδικούν μια θέση στο κοινοβούλιο.