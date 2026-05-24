Οι υποψήφιοι βουλευτές που προηγούνται στη Λεμεσό (updated)

Στο 100% της ενσωμάτωσης των ψήφων στην επαρχία της Λεμεσού ο ΔΗΣΥ κερδίζει 3 έδρες, το ΑΚΕΛ 3 έδρες, το ΕΛΑΜ 2 έδρες, το ΔΗΚΟ 2 έδρες, η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου 1 έδρα και το Άλμα 1 έδρα.

Με βάση την επίσημη ροή των αποτελεσμάτων προηγούνται (ενσωμάτωση 13,2%):

ΔΗΣΥ: Φωτεινή Τσιρίδου, Γιώργος Καραϊσκάκης, Μιχάλης Φελλάς, Μιχάλης Κουνούνης, Ανδρέας Νικολάου – Κόκκινος, Λευτέρης Περικλης.

ΑΚΕΛ: Εφραίμ Χρίστου, Αργεντούλα Ιωάννου, Μαρίνα Νικολάου, Μέλανη Στέλιου – Νικολάου, Φωτεινή Μιχαηλίδου – Χρίστου, Αντώνης Γεωργίου

ΔΗΚΟ: Πανίκος Λεωνίδου, Ευανθία Τσολάκη, Αρετή Δημοσθένους

ΕΛΑΜ: Ευγένιος Χαμπουλάς, Πόλυς Ανωγυριάτης, Ζαχαρίας Αθανασιάδης

Άμεση Δημοκρατία: Δημήτρης Σούγλης, Κωστάκης Αντωνίου, Μάριος Χογλαστού

Άλμα: Μιχάλης Παρασκευά, Μιλτιάδης Παπαδόπουλος