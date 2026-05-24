Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Οι υποψήφιοι βουλευτές που προηγούνται στη Λεμεσό (updated)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο 100% της ενσωμάτωσης των ψήφων στην επαρχία της Λεμεσού ο ΔΗΣΥ κερδίζει 3 έδρες, το ΑΚΕΛ 3 έδρες, το ΕΛΑΜ 2 έδρες, το ΔΗΚΟ 2 έδρες, η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου 1 έδρα και το Άλμα 1 έδρα.

Σχετικά άρθρα:

Με βάση την επίσημη ροή των αποτελεσμάτων προηγούνται (ενσωμάτωση 13,2%):

ΔΗΣΥ: Φωτεινή Τσιρίδου, Γιώργος Καραϊσκάκης, Μιχάλης Φελλάς, Μιχάλης Κουνούνης, Ανδρέας Νικολάου – Κόκκινος, Λευτέρης Περικλης.

ΑΚΕΛ: Εφραίμ Χρίστου, Αργεντούλα Ιωάννου, Μαρίνα Νικολάου, Μέλανη Στέλιου – Νικολάου, Φωτεινή Μιχαηλίδου – Χρίστου, Αντώνης Γεωργίου

ΔΗΚΟ: Πανίκος Λεωνίδου, Ευανθία Τσολάκη, Αρετή Δημοσθένους

ΕΛΑΜ: Ευγένιος Χαμπουλάς, Πόλυς Ανωγυριάτης, Ζαχαρίας Αθανασιάδης

Άμεση Δημοκρατία: Δημήτρης Σούγλης, Κωστάκης Αντωνίου, Μάριος Χογλαστού

Άλμα: Μιχάλης Παρασκευά, Μιλτιάδης Παπαδόπουλος

 

Tags

ΕΛΑΜΔΗΣΥΑΚΕΛΔΗΚΟΛΕΜΕΣΟΣΑποτελέσματαΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΑΛΜΑΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα