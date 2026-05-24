Οι υποψήφιοι βουλευτές που προηγούνται στη Λάρνακα (updated)

Στο 99,1% της ενσωμάτωσης των ψήφων στην επαρχία της Λάρνακας το ΑΚΕΛ κερδίζει 2 έδρες, ο ΔΗΣΥ κερδίζει 2 έδρες, το ΔΗΚΟ 1 έδρα, το ΕΛΑΜ 1 έδρα.

Με βάση την επίσημη ροή των αποτελεσμάτων προηγούνται (ενσωμάτωση 52,6%):

ΑΚΕΛ: Αντρέας Πασιουρτίδης (4.084), Πανίκκος Ξιούρουππας (2.492), Μάριος Στυλιανού (595), Φωτεινή Χαραλάμπους (511)

ΔΗΣΥ: Αννίτα Δημητρίου (χωρίς ψήφο ως αρχηγός κόμματος), Πρόδρομος Αλαμπρίτης (3.084), Άνδρεα Θεολόγου – Μανώλη (1.137), Στάλω Βωνιάτη (1.071).

ΔΗΚΟ: Ανδρέας Αποστόλου (1.852), Δημήτριος Δημητρίου (508), Νικόλας Διομήδους (362), Κώστας Λύτρας (211).

ΕΛΑΜ: Σωτήρης Ιωάννου (1.458), Βαλεντίνος Αλαμάκγκος (289)