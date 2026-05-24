Οι υποψήφιοι βουλευτές που προηγούνται στη Λευκωσία (updated)

Στο 100% της ενσωμάτωσης των ψήφων στην επαρχία της Λευκωσίας ο ΔΗΣΥ κερδίζει 6 έδρες, το ΑΚΕΛ κερδίζει 5 έδρες, το ΔΗΚΟ 3 έδρες, το ΕΛΑΜ 2 έδρες, το Αλμα 2 έδρες, η Άμεση Δημοκρατίας 1 έδρα.

Με βάση την επίσημη ροή των αποτελεσμάτων προηγούνται (ενσωμάτωση 21,%):

ΔΗΣΥ: Γιώργος Παμπορίδης (2.550), Δημήτρης Δημητρίου (2.498), Σάβια Ορφανίδου (2.184), Ανδρέας Κωνσταντίνου (1.968), Χαράλαμπος Πετρίδης (1.706), Αναστασία Ανθούση (1.592), Τίνα Παύλου (1.275), Ελενα Κούσιου – Χατζηδημητρίου (1.260).

ΑΚΕΛ: Στέφανος Στεφάνου (χωρίς ψήφο ως αρχηγός κόμματος), Χρίστος Χριστοφίδης (2.247), Γιώργος Λουκαϊδης (2.175), Άριστος Δαμιανού (2.167), Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (2.130), Χάρης Πολυκάρπου (1.215), Ορέστης Μάτσας (935).

ΔΗΚΟ: Νικόλας Παπαδόπουλος (χωρίς ψήφο ως αρχηγός κόμματος), Χριστιάννα Ερωτοκρίτου (1.245), Χρύσης Παντελίδης (956), Γιώργος Σολωμού (615).

ΕΛΑΜ: Χρίστος Χρίστου (χωρίς ψήφο ως αρχηγός κόμματος), Μάριος Πελεκάνος (1.358), Ανδρέας Παπαχαραλάμπους (595), Στυλιανός Στυλιανού (563).

Αλμα: Οδυσσέας Μιχαηλίδης (χωρίς ψήφο ως αρχηγός κόμματος), Ειρήνη Χαραλαμπίδου (1.543), Γεωργία Πιτσιάλη (227), Ιωάννα Βασιλείου (190).

Αμεση Δημοκρατία: Φειδίας Παναγιώτου (1.285), Γιάννης Λαούρης (443), Ελένα Μιττέλα (293).