Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Οι υποψήφιοι βουλευτές που προηγούνται στη Λευκωσία (updated)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο 100% της ενσωμάτωσης των ψήφων στην επαρχία της Λευκωσίας ο ΔΗΣΥ κερδίζει 6 έδρες, το ΑΚΕΛ κερδίζει 5 έδρες, το ΔΗΚΟ 3 έδρες, το ΕΛΑΜ 2 έδρες, το Αλμα 2 έδρες, η Άμεση Δημοκρατίας 1 έδρα.

Σχετικά άρθρα:

Με βάση την επίσημη ροή των αποτελεσμάτων προηγούνται (ενσωμάτωση 21,%):

ΔΗΣΥ: Γιώργος Παμπορίδης (2.550), Δημήτρης Δημητρίου (2.498), Σάβια Ορφανίδου (2.184), Ανδρέας Κωνσταντίνου (1.968), Χαράλαμπος Πετρίδης (1.706), Αναστασία Ανθούση (1.592), Τίνα Παύλου (1.275), Ελενα Κούσιου – Χατζηδημητρίου (1.260).

ΑΚΕΛ: Στέφανος Στεφάνου (χωρίς ψήφο ως αρχηγός κόμματος), Χρίστος Χριστοφίδης (2.247), Γιώργος Λουκαϊδης (2.175), Άριστος Δαμιανού (2.167), Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (2.130), Χάρης Πολυκάρπου (1.215), Ορέστης Μάτσας (935).

ΔΗΚΟ: Νικόλας Παπαδόπουλος (χωρίς ψήφο ως αρχηγός κόμματος), Χριστιάννα Ερωτοκρίτου (1.245), Χρύσης Παντελίδης (956), Γιώργος Σολωμού (615).

ΕΛΑΜ: Χρίστος Χρίστου (χωρίς ψήφο ως αρχηγός κόμματος), Μάριος Πελεκάνος (1.358), Ανδρέας Παπαχαραλάμπους (595), Στυλιανός Στυλιανού (563).

Αλμα: Οδυσσέας Μιχαηλίδης (χωρίς ψήφο ως αρχηγός κόμματος), Ειρήνη Χαραλαμπίδου (1.543), Γεωργία Πιτσιάλη (227), Ιωάννα Βασιλείου (190).

Αμεση Δημοκρατία: Φειδίας Παναγιώτου (1.285), Γιάννης Λαούρης (443), Ελένα Μιττέλα (293).

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΑποτελέσματαΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα