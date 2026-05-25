Μουσιούττας: Επί τάπητος οι συντάξεις χηρείας, ανικανότητας και το επίδομα ορφάνιας, επιλύονται απορίες για πέναλτι 12%

Την πρόθεσή του για κατάθεση του νομοσχεδίου που αφορά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση μέχρι τα μέσα Ιουλίου στη Βουλή, εξέφρασε τη Δευτέρα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, μετά τη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, στο Υπουργείο Εργασίας, στη Λευκωσία.

Ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι σήμερα ο αναλογιστής ανέπτυξε στους εταίρους τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τις συντάξεις χηρείας και ανικανότητας και το επίδομα ορφάνιας, για τα οποία, όπως είπε, «θα υπάρχουν πιο επωφελείς συνθήκες και κριτήρια για τον εργαζόμενο, ούτως ώστε, εάν και εφόσον τα χρειαστεί, να τα χρησιμοποιήσει».

Ταυτόχρονα, είπε ότι επιλύονται απορίες όσον αφορά την αναλογιστική μείωση του 12%, κατόπιν παράκλησης των μελών του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και άλλες απορίες δευτερευούσης σημασίας που αφορούν τον πρώτο πυλώνα. Επίσης, ο κ. Μουσιούττας, αφού τόνισε ότι ακούστηκαν πολλά κατά την προεκλογική περίοδο ενώ ακόμη δεν υπάρχει κατάληξη και συνεχίζεται η ανταλλαγή απόψεων και η ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων μέχρις ότου εξευρεθεί συναινετική λύση στα θέματα που αφορούν τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, απηύθυνε έκκληση να αποφεύγονται οι αναφορές σε αριθμούς ή σε εικασίες, οι οποίες, όπως είπε, «δεν στηρίζονται σε όλη την αλήθεια», εφόσον όσοι διατυπώνουν εικασίες «δεν ξέρουν όλους τους πραγματικούς αριθμούς».

«Θα ήταν καλύτερο να ρωτήσουν εμάς τους αρμοδίους, αλλά το πιο καλό θα ήταν να κάνουν λίγη υπομονή διότι, με βάση το χρονοδιάγραμμα που είχαμε αναφέρει, μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα έχουμε καταθέσει το νομοθέτημα ενώπιον της Βουλής και αυτό σημαίνει ότι θα έχει δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους προγενέστερα και ότι τα κόμματα θα έχουν την ευκαιρία να το μελετήσουν και να το συζητήσουν μαζί μας μέσα στο καλοκαίρι», τόνισε. «Έχουμε την πρόθεση να συζητήσουμε, να τους ενημερώσουμε, να ακούσουμε εισηγήσεις και απορίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έτσι ώστε τον Σεπτέμβρη να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα ενημερωμένοι για να ξεκινήσει η συζήτηση επίσημα στις αρμόδιες επιτροπές», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εργασίας εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που αφορά τον πρώτο πυλώνα, σημειώνοντας ότι συνεχίζει να υπάρχει η διαφορά απόψεων με τους εταίρους για το αν θα πρέπει ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας να προχωρήσουν ταυτόχρονα. «Η δική μας θέση και πρόθεση είναι ότι θα πρέπει - και αυτό κάνουμε - να τρέξουμε τον πρώτο πυλώνα, για να μπορέσει να εφαρμοστεί και να νιώσει τη διαφορά ο κόσμος», ανέφερε.

«Το κυριότερο από όλα είναι η αύξηση των χαμηλών συντάξεων, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η επιστροφή των χρωστούμενων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να μπορέσει να λειτουργήσει ο οργανισμός που θα διαχειρίζεται αυτά τα λεφτά με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα και να μπαίνουν σε αυτόν τον λογαριασμό τα πλεονάσματα του Ταμείου, έτσι ώστε σιγά-σιγά να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες και πλέον το κράτος να μην είναι ο μεγάλος οφειλέτης προς το Ταμείο, αλλά με την πάροδο του χρόνου να εξαλειφθεί αυτό», ανέφερε.

Πέραν αυτού, σημείωσε ο Μαρίνος Μουσιούττας, στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης υπάρχουν εισηγήσεις για χορήγηση πιστώσεων σε ασφαλισμένους, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να ασφαλίζονται από την ηλικία των 16 ετών, είτε πρόκειται για τις μητέρες που φροντίζουν τα παιδιά, είτε για τους άτυπους φροντιστές, είτε για τους αναπήρους. Αυτές οι εισηγήσεις, πρόσθεσε, «μπορεί στην πορεία να εμπλουτιστούν και με πρόσθετες κατηγορίες εργαζομένων που χρήζουν περαιτέρω ρύθμισης».

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση «δεν θα υπολείπεται σε οτιδήποτε της προηγούμενης φορολογικής μεταρρύθμισης που εφαρμόστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και θα δώσει ανάσες σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων και πρώην εργαζομένων, των σημερινών και μελλοντικών συνταξιούχων μας, διότι, ναι, συμφωνούμε απόλυτα ότι οι συντάξεις σήμερα και το κόστος ζωής είναι τέτοια, τα οποία δεν βοηθούν στο να ζουν μια αξιοπρεπή ζωή».

«Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, στο πλαίσιο όμως των δυνατοτήτων του Ταμείου, ούτως ώστε οι χαμηλές συντάξεις να αυξηθούν. Εννοείται ότι παράλληλα με τις φόρμουλες που χρησιμοποιούμε θα αυξηθούν και οι μεσαίες και οι πιο υψηλές συντάξεις, όμως το μεγαλύτερο βάρος θα το έχουν οι συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων, πέραν από τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για να εξαχθούν οι διάφορες φόρμουλες για διάφορα επιδόματα, οι οποίες είναι πιο επωφελείς για τους εργαζομένους και για τους συνταξιούχους», εξήγησε.

Ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε, ακόμη, ότι κατά την επόμενη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στις 4 Ιουνίου, το Υπουργείο Οικονομικών θα παρουσιάσει την επενδυτική πολιτική, δηλαδή τους τρόπους επιστροφής των χρημάτων, τη λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής, τις φόρμουλες και τα επιτόκια.

Είπε, ακόμη, ότι υπάρχουν σκέψεις ώστε το νομοθέτημα για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να είναι κάτι ανάλογο με το νομοθέτημα που έχει εγκρίνει η Βουλή και αφορούσε το Ταμείο Υδρογονανθράκων, προσθέτοντας ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα είναι κάτι ξεχωριστό.

«Ακολούθως, τις επόμενες μέρες θα δοθεί το νομοθέτημα στους εταίρους για να ξεκινήσουν τη μελέτη του, έτσι ώστε σε επόμενες συνεδρίες να κλείσει και ο πυλώνας της κοινωνικής πολιτικής που αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - και σήμερα αυτό αποδίδεται από τα κρατικά ταμεία μέσω του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ούτως ώστε τα ολοκληρωμένα αυτά στοιχεία να μελετηθούν και να προχωρήσουμε», τόνισε ο κ. Μουσιούττας.

«Παρά τις κατά καιρούς διαφορετικές απόψεις που μπορεί να υπάρχουν, υπάρχει αγαστή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και θα ήθελα να το χαιρετίσω. Σίγουρα δεν θα συμφωνούμε σε όλα, όμως υπάρχει συνέργεια και μπορούμε να προχωρήσουμε, διότι το όφελος τελικά είναι κοινό και το όφελος αφορά τους πολίτες, αφορά τους εργαζομένους σε αυτόν τον τόπο», κατέληξε.