Δεν συγχωρεί η Ειρήνη - Η αγκαλιά στην Αννίτα και ο… αόρατος Στέφανος

Ένα στιγμιότυπο που δεν πέρασε απαρατήρητο καταγράφηκε κατά τη διαδικασία της ανακήρυξης των εκλεγέντων, με πρωταγωνίστρια την Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Συγκεκριμένα, η κ. Χαραλαμπίδου αντάλλαξε θερμό χαιρετισμό με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, την οποία χαιρέτησε και φίλησε, ενώ χαιρέτισε επίσης και τον βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Δημητρίου.

Την ίδια ώρα, κατά τη διέλευσή της δεν αντάλλαξε οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου και στελέχη του πρώην κόμματός της.