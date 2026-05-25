ΒΙΝΤΕΟ: Τα αστεία του Στεφάνου στους δημοσιογράφους - Η απάντηση του ΑΚΕΛ για την προεδρία της Βουλής

Το ΑΚΕΛ βγήκε συσπειρωμένο, δυνατό, με αύξηση των ποσοστών και των ψήφων δήλωσε τη Δευτέρα ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, προσερχόμενος στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας για την ανακήρυξη των 56 Βουλευτών, εκφράζοντας για άλλη μια φορά ικανοποίηση για το αποτέλεσμα.

Η Γραμματεία του κόμματος, είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, συνεδρίασε σήμερα το πρωί και συζήτησε «τα απόνερα» των εκλογών και δεν ασχολήθηκε με την διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου της Βουλής. Γι’ αυτό ανέφερε, χρειάζεται ζύμωση κι επαφές για να δουν ποιες είναι οι προθέσεις και των άλλων κομμάτων.

Ο Στέφανος Στεφάνου είπε ότι οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες με το κλίμα της απαξίωσης και τον αριθμό ρεκόρ συμμετοχής σε κόμματα και υποψηφίους. Η αύξηση, πρόσθεσε, τους δίνει πολύ δύναμη για τη συνέχεια που είναι δύσκολη. «Γιατί εμείς θέλαμε το ΑΚΕΛ να παραμείνει και να γίνει πιο ισχυρό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στον τόπο και στην κοινωνία μας με τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει».

Σε ερώτηση για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής, είπε ότι για το ΑΚΕΛ «δεν είναι το Ά και το Ω της δουλειάς μας. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε στη συνέχεια. Θα έχουμε την υπομονή και την ψυχραιμία να το δούμε και αυτό το θέμα». O κ. Στεφάνου είπε ότι θα γίνουν επαρχιακές συγκεντρώσεις από σήμερα μέχρι την Πέμπτη για να ευχαριστήσουν τον κόσμο και ν’ ανταλλάξουν μια πρώτη εκτίμηση για τις εκλογές και τα καθήκοντα τις επόμενες των ημερών. Θα συγκαλέσουν, πρόσθεσε, και τα συλλογικά όργανα του ΑΚΕΛ για μια πρώτη εκτίμηση των εκλογών.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ απέφυγε να σχολιάσει εκτιμήσεις ότι «ο πραγματικά χαμένος των εκλογών είναι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης», λέγοντας ότι όλοι θα κάνουν τις εκτιμήσεις τους και η Κυβέρνηση τις δικές της. «Εμείς ως ο ισχυρός πόλος της αντιπολίτευσης θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε για την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τους απλούς ανθρώπους και ασφαλώς θα συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια υπευθυνότητα και μέσα στη Βουλή. Γιατί η Βουλή πέραν από συγκεκριμένες θέσεις, προτάσεις, διεκδικήσεις, χρειάζεται και σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Χρειάζεται και αναζήτηση συγκλήσεων. Εμείς πάντοτε έχουμε τη δύναμη, έστω και ως δύναμη αντιπολίτευσης, να αναζητούμε και συναινέσεις για όποια νομοσχέδια ή όποιες προτάσεις νόμου κατατίθενται στην Βουλή».

Θα συνεχίσουν, είπε, όπως τους γνωρίζει ο κόσμος με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και ακόμα μεγαλύτερη διεκδικητικότητα.

Κληθείς να πει εάν το αποτέλεσμα των εκλογών είναι νίκη των παραδοσιακών κομμάτων, ο κ. Στεφάνου είπε ότι ποτέ δεν δέχθηκαν πως είναι παραδοσιακό κόμμα. «Είμαστε το ιστορικότερο κόμμα. Είμαστε ο Μαθουσάλας της πολιτικής ζωής του τόπου, 100 χρόνων ιστορία. Το γεγονός ότι έναν κόμμα 100 χρόνων παραμένει ισχυρό, ανεβάζει στροφές και δυνάμεις, αυτό δείχνει ότι έχουμε πολλά ακόμα να δώσουμε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον λαό. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε».

Για το θέμα των συνεργασιών για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής, ο κ. Στεφάνου είπε πως το γεγονός ότι αναζητούν συναινέσεις κάθε φορά που έρχεται ένα νομοθέτημα στη Βουλή δεν σημαίνει ότι φτιάχνουν συμμαχίες. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι με την παρέλευση των δεκαετιών έμαθαν να συζητούν όσο το δυνατό πιο ψύχραιμα για διάφορα ζητήματα.

«Συνήθως οι μεγάλες διαφωνίες προκύπτουν όταν έρχονται τα μεγάλα συμφέροντα ή ζητήματα που αφορούν τα μεγάλα συμφέροντα. Αλλά η Βουλή έχει να επιδείξει τα τελευταία αρκετά χρόνια ότι πολλά νομοθετήματα περνούν ομόφωνα ή με μεγάλες πλειοψηφίες. Ο καθένας τη δική του πολιτική, το ΑΚΕΛ τη δική του. Νομίζω όμως ότι είμαστε αρκετά έμπειροι και δυνατοί για να πετυχαίνουμε και συνεργασίες και συναινέσεις. Κι εκεί που δεν μπορούμε να τα βρούμε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να κατεβαίνουμε και μόνοι μας και να διεκδικούμε» είπε.

Στην ερώτηση εάν «σκόραραν στις εκλογές», ποιος ήταν ο επιθετικός, με αφορμή την παρουσία του Πανίκου Ξιούρουππα δίπλα του, ο Στέφανος Στεφάνου είπε ότι τώρα «θα έχουμε και περισσότερη ποδοσφαιρική ικανότητα. Έχουμε έναν καταξιωμένο πρώην ποδοσφαιριστή διεθνή, τον Ξούρουππα».

Το ΑΚΕΛ, πρόσθεσε, έχει κι έναν Βουλευτή από την οικογένεια των δημοσιογράφων. Όποτε θα έχετε τις δύσκολες ερωτήσεις, είπε, θα στέλνουμε τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου να σας κάνει και εκείνος ερωτήσεις.