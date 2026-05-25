Τουρκικά ΜΜΕ: Στις 28 Μαΐου ή και νωρίτερα η μετάβαση Κιλιτσντάρογλου στα γραφεία CHP

Συνεργάτες του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου έχουν ήδη εισέλθει στο κτίριο του CHP, στην Άγκυρα, για επιθεώρηση των ζημιών, μετά τις σκηνές πρωτοφανούς έντασης που εκτυλίχθηκαν χθες, Κυριακή, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, στον απόηχο της απόφασης περί «απόλυτης ακυρότητας» του συνεδρίου του κόμματος. Τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν, παράλληλα, πως το ερώτημα στην Άγκυρα είναι πότε θα εμφανιστεί ο ίδιος ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κιλιτσντάρογλου, Ατακάν Σονμέζ, ανακοίνωσε ότι ο πρώην πρόεδρος του CHP θα βρεθεί στις 28 Μαΐου στα κεντρικά γραφεία για την καθιερωμένη εορταστική συνάντηση με στελέχη και πολίτες στο πλαίσιο του Μπαϊραμιού.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Türk, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Κιλιτσντάρογλου να μεταβεί στο κτίριο ακόμη νωρίτερα, εντός των ημερών της γιορτής και όχι μετά το τέλος του Μπαϊραμιού.

Συνεργάτες του Κιλιτσντάρογλου, που μπήκαν ήδη στο κτίριο του CHP, προχωρούν σε επιθεώρηση των ζημιών και εργασίες καθαρισμού, ενώ σε αρκετά σημεία κατέβηκαν αφίσες και φωτογραφίες του Οζγκιούρ Οζέλ.

Ο ίδιος ο Οζέλ, πάντως, ζητά τη διεξαγωγή νέου συνεδρίου εντός 40 ημερών, δηλώνοντας ότι «η κοινωνία δεν θα συγχωρέσει όσους συμμετείχαν σε αυτό το πραξικόπημα κατά του CHP».

Πηγή: ΚΥΠΕ

