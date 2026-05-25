Χωρίς νερό αρκετές περιοχές της Γερμασόγειας λόγω βλάβης - Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται (χάρτης)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Δημήτρης Μπάρος: Έσπασε ρεκόρ «με τη δύναμη του Θεού» - Έτοιμος να υπηρετήσει το λαό, δηλώνει ο νεαρότερος βουλευτής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ερωτηθείς για το ζήτημα της προεδρίας της Βουλής, ο Δημήτρης Μπάρος ανέφερε πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για τέτοιες αποφάσεις

Ιδιαίτερα ευχαριστημένος εμφανίστηκε ο Δημήτρης Μπάρος της Άμεσης Δημοκρατίας μετά την εκλογή του στη νέα Βουλή, κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή τόσο σε προσωπικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους τον στήριξαν, σημειώνοντας πως αδυνατεί να περιγράψει τα συναισθήματά του.

«Δεν μπορώ να περιγράψω πώς νιώθω», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στον Alpha, εκφράζοντας ευχαριστίες προς τον κόσμο που βρέθηκε στο πλευρό του.

Παράλληλα, σημείωσε πως, όπως όλα δείχνουν, καταγράφεται ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς ενδέχεται να είναι ο νεότερος βουλευτής που έχει εκλεγεί στην Κύπρο.

«Νομίζω έχουμε σπάσει το ρεκόρ για τον πιο νέο βουλευτή της Κύπρου, με τη δύναμη του Θεού», δήλωσε.

Ο κ. Μπάρος υπογράμμισε ότι εισέρχεται στη Βουλή με διάθεση προσφοράς και έντονη όρεξη για δουλειά.

«Έχω πολλή όρεξη να είμαι υπηρέτης του λαού και να προσφέρω ό,τι διαθέτω», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τη στάση που θα τηρήσει η Άμεση Δημοκρατία στη νέα κοινοβουλευτική πραγματικότητα, έστειλε μήνυμα συνεργασίας προς όλες τις κατευθύνσεις.

«Θέλω να συνεργαστώ με όλους. Είμαστε ανοιχτοί να συνεργαστούμε με κάθε άνθρωπο για το καλό της κοινωνίας και του κόσμου», είπε.

Ερωτηθείς για το ζήτημα της προεδρίας της Βουλής, ο Δημήτρης Μπάρος ανέφερε πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για τέτοιες αποφάσεις, σημειώνοντας πως αυτή τη στιγμή απολαμβάνει τη στιγμή της εκλογής.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη. Απολαμβάνουμε τη στιγμή και όταν πρέπει θα πράξουμε όπως πρέπει», δήλωσε.

Κλείνοντας, έκανε λόγο για μεγάλη συγκίνηση και χαρά στο στρατόπεδο της Άμεσης Δημοκρατίας, αναφερόμενος στη μαζική παρουσία υποστηρικτών.

«Ήρθε αρκετός κόσμος για στήριξη. Είμαστε υπερευτυχισμένοι», κατέληξε.

Tags

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα