Δημήτρης Μπάρος: Έσπασε ρεκόρ «με τη δύναμη του Θεού» - Έτοιμος να υπηρετήσει το λαό, δηλώνει ο νεαρότερος βουλευτής

Ιδιαίτερα ευχαριστημένος εμφανίστηκε ο Δημήτρης Μπάρος της Άμεσης Δημοκρατίας μετά την εκλογή του στη νέα Βουλή, κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή τόσο σε προσωπικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους τον στήριξαν, σημειώνοντας πως αδυνατεί να περιγράψει τα συναισθήματά του.

«Δεν μπορώ να περιγράψω πώς νιώθω», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στον Alpha, εκφράζοντας ευχαριστίες προς τον κόσμο που βρέθηκε στο πλευρό του.

Παράλληλα, σημείωσε πως, όπως όλα δείχνουν, καταγράφεται ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς ενδέχεται να είναι ο νεότερος βουλευτής που έχει εκλεγεί στην Κύπρο.

«Νομίζω έχουμε σπάσει το ρεκόρ για τον πιο νέο βουλευτή της Κύπρου, με τη δύναμη του Θεού», δήλωσε.

Ο κ. Μπάρος υπογράμμισε ότι εισέρχεται στη Βουλή με διάθεση προσφοράς και έντονη όρεξη για δουλειά.

«Έχω πολλή όρεξη να είμαι υπηρέτης του λαού και να προσφέρω ό,τι διαθέτω», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τη στάση που θα τηρήσει η Άμεση Δημοκρατία στη νέα κοινοβουλευτική πραγματικότητα, έστειλε μήνυμα συνεργασίας προς όλες τις κατευθύνσεις.

«Θέλω να συνεργαστώ με όλους. Είμαστε ανοιχτοί να συνεργαστούμε με κάθε άνθρωπο για το καλό της κοινωνίας και του κόσμου», είπε.

Ερωτηθείς για το ζήτημα της προεδρίας της Βουλής, ο Δημήτρης Μπάρος ανέφερε πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για τέτοιες αποφάσεις, σημειώνοντας πως αυτή τη στιγμή απολαμβάνει τη στιγμή της εκλογής.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη. Απολαμβάνουμε τη στιγμή και όταν πρέπει θα πράξουμε όπως πρέπει», δήλωσε.

Κλείνοντας, έκανε λόγο για μεγάλη συγκίνηση και χαρά στο στρατόπεδο της Άμεσης Δημοκρατίας, αναφερόμενος στη μαζική παρουσία υποστηρικτών.

«Ήρθε αρκετός κόσμος για στήριξη. Είμαστε υπερευτυχισμένοι», κατέληξε.