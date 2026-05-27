Τριγμοί στο «Σήκου Πάνω»: Αποχώρησε ο Σάββας Ζαννούπας – «Ο αγώνας συνεχίζεται»

Η αποχώρηση του υποψήφιου Πάφου έρχεται στον απόηχο της δημόσιας αποστασιοποίησης του κινήματος από τις δηλώσεις Τορναρίτη

Νέα αναταραχή καταγράφεται στο κίνημα «Σήκου Πάνω», καθώς ο Σάββας Ζαννούπας, ο οποίος ήταν υποψήφιος του κινήματος στην εκλογική περιφέρεια Πάφου στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, ο οποίος έλαβε 25 ψήφους, ανακοίνωσε την αποχώρησή του.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ζανούππας γνωστοποίησε την απόφασή του, γράφοντας: «Φίλες και φίλοι, ανακοινώνω την αποχώρησή μου από το Σήκου Πάνω. Ο αγώνας συνεχίζεται...»

Η αποχώρηση έρχεται σε μια περίοδο εσωτερικών αναταράξεων για το κίνημα, μετά τον θόρυβο που προκάλεσαν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Χριστόφορου Τορναρίτη. Το «Σήκου Πάνω» είχε σπεύσει τις να πάρει επίσημα αποστάσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι οι προσωπικές δηλώσεις του Τορναρίτη δεν εκφράζουν την επίσημη θέση του κινήματος.

Στην ανακοίνωσή του, το κίνημα υπογράμμισε ότι, παρότι ο Τορναρίτης υπήρξε εμπνευστής και εκ των ιδρυτικών προσώπων του «Σήκου Πάνω», δεν κατέχει θεσμικό ρόλο στην ηγετική δομή και δεν έχει αρμοδιότητα να εκφράζει επίσημες πολιτικές θέσεις εκ μέρους του κινήματος.

Μέχρι στιγμής, ο Σάββας Ζανούππας δεν έχει εξηγήσει τους λόγους της αποχώρησής του.

