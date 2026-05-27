Συνεχίζουν τη λειτουργία τους οι Οικολόγοι - Μέτρα οικονομικής επιβίωσης μετά το εκλογικό αποτέλεσμα

Σε διαδικασία αναδιοργάνωσης και οικονομικής προσαρμογής εισέρχεται το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών μετά το εκλογικό αποτέλεσμα και την αποτυχία επίτευξης του στόχου για συνέχιση της παρουσίας του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα αναφέρει ότι τη Δευτέρα συνήλθε το Πολιτικό Γραφείο, το οποίο εξέτασε τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται μετά τις εκλογές, κάνοντας λόγο για σοβαρά διαδικαστικά και οργανωτικά ζητήματα, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα.

Όπως σημειώνεται, η λειτουργία του Κινήματος στηριζόταν σε σημαντικό βαθμό στην κρατική χορηγία που καταβάλλεται στα κοινοβουλευτικά κόμματα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση προσαρμογή και σμίκρυνση των λειτουργικών εξόδων με τρόπο «υπεύθυνο, οργανωμένο και θεσμικό».

Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε η λήψη άμεσων μέτρων προσαρμογής που θα επιτρέψουν την οικονομική επιβίωση του Κινήματος και τη συνέχιση της λειτουργίας του, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το μοναδικό πολιτικό κόμμα στον χώρο της Πράσινης Πολιτικής στην Κύπρο και πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος.

Παράλληλα, η Πολιτική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στα συλλογικά όργανα του Κινήματος τη λήψη αποφάσεων που θα διασφαλίζουν την πολιτική παρουσία, την ιστορική συνέχεια και τη δυνατότητα παρέμβασής του στην κοινωνία.

Η συνολική αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, καθώς και οι τελικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα, θα ληφθούν κατά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου.

Θα προηγηθεί νέα συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής στις 4 Ιουνίου, κατά την οποία θα εξεταστεί η πρόοδος στην εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής, αλλά και θα γίνει η πρώτη πολιτική συζήτηση για το εκλογικό αποτέλεσμα και το μέλλον του Κινήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πρόεδρος του Κινήματος, Σταύρος Παπαδούρης, ηγείται της μεταβατικής αυτής περιόδου με στόχο η διαδικασία να προχωρήσει «με ενότητα, σοβαρότητα και πλήρη επίγνωση των νέων δεδομένων».