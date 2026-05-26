Μπροστά σε οικονομικό σοκ τα μικρά κόμματα - Χάνουν την κρατική χορηγία, εργοδοτούν δεκάδες άτομα

Αμηχανία και στεναχώρια επικρατεί στις μικρές πολιτικές δυνάμεις που δεν κατάφεραν να παραμείνουν στη Βουλή. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνέλθουν τα συλλογικά τους όργανα για να προχωρήσουν σε μια πρώτη ανάγνωση του αποτελέσματος και να εντοπίσουν τις αιτίες της πολιτικής ήττας στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Σε κάποιες περιπτώσεις θα τεθεί ενδεχομένως και θέμα ηγεσίας, με βασικό αίτημα τη διεξαγωγή εκλογικού συνεδρίου. Μάλιστα ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ και Κίνημα Οικολόγων, αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα αφού θα χάσουν την κρατική χορηγία για την επόμενη πενταετία.

Οικολόγοι

Νωρίς χθες το βράδυ συνεδρίασε η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων και οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι το κυρίαρχο θέμα συζήτησης ήταν τα οικονομικά του κόμματος. Ο εκτελεστικός γραμματέας παρουσίασε τις οικονομικές καταστάσεις και διεξήχθη μια πρώτη συζήτηση για τα επόμενα βήματα ως προς τον εξορθολογισμό της επαγγελματικής δομής του κόμματος. Το κίνημα έλαβε κρατική χορηγία €434.000 για το έτος 2026, ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό, που κάλυπτε το κόστος ενοικίασης γραφείων και τις απολαβές του έμμισθου προσωπικού. Σήμερα το κίνημα εργοδοτεί στα περίπου 10 άτομα και είναι υποχρεωμένο να εξετάσει νέο μοντέλο λειτουργίας, με μειωμένο προσωπικό.

Κομματική πηγή ανέφερε στον «Π» ότι δεν τίθεται θέμα ηγεσίας μετά το αποτέλεσμα της Κυριακής και πως το κλίμα εντός του κόμματος δεν είναι αρνητικό. Ανέφερε, επίσης, ότι εντός του επόμενου δεκαημέρου, αφού πρώτα ξεκαθαρίσει η εικόνα με τις εκροές ψηφοφόρων προς άλλα κόμματα στις διάφορες επαρχίες, θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή για να προχωρήσει σε απολογισμό του εκλογικού αποτελέσματος. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι υπήρξε μεγάλο πλήγμα στην επαρχία Λευκωσίας, με σημαντικές εκροές προς το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και το Βολτ. Στις βουλευτικές εκλογές του 2021 το κίνημα έλαβε στη Λευκωσία ποσοστό 6,28% και την Κυριακή κατέβηκε στο 2,5%.

ΕΔΕΚ

Μεγάλο είναι το σοκ της εκλογικής ήττας στην ΕΔΕΚ, η οποία έμεινε εκτός Βουλής μετά από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Μάλιστα, το βράδυ της Κυριακής μεταδόθηκε η πληροφορία ότι υπήρξε ένταση στα γραφεία του κόμματος για το αποτέλεσμα των εκλογών και πως ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Αναστασίου, παραιτήθηκε. Ακολούθησαν δηλώσεις του κ. Αναστασίου στον Τύπο, ο οποίος διέψευσε την πληροφορία. Ωστόσο, είναι φανερό ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός για την επόμενη μέρα, με κομματική πηγή να δηλώνει ότι η νέα γενιά επιδιώκει αλλαγή προσώπων και τρόπου λειτουργίας του κόμματος.

Ο σημερινός επικεφαλής του κόμματος είναι υπηρεσιακός πρόεδρος, που ανέλαβε το 2025 για να οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές και ακολούθως σε εκλογικό συνέδριο. Δεν είναι λίγα τα στελέχη που θεωρούν ότι οι αιτίες της ήττας είναι βαθύτερες και αφορούν τα λάθη και τη διχόνοια των προηγούμενων ετών. Ωστόσο, κομματικό στέλεχος δήλωσε ότι ο πρόεδρος του κόμματος έπρεπε να κατέλθει ως υποψήφιος στη Λευκωσία. Τόνισε δε ότι, η ΕΔΕΚ πρέπει να οδηγηθεί σε εκλογικό και πολιτικό συνέδριο. Δεύτερη κομματική πηγή δήλωσε στον «Π» ότι η νέα γενιά επιδιώκει αλλαγή προσώπων και τρόπου λειτουργίας του κόμματος, επισημαίνοντας πως χάθηκε η επαφή με τον κόσμο και τούτο λειτούργησε αρνητικά στις εκλογές.

Σοβαρό οικονομικό ζήτημα αναμένεται να προκύψει και στην ΕΔΕΚ, η οποία έλαβε κρατική χορηγία €587.000 για το έτος 2026. Σήμερα το κόμμα λειτουργεί τοπικά γραφεία σε πέντε επαρχίες και εργοδοτεί περίπου 15 πρόσωπα ως γραφειακό προσωπικό. Συνεπώς, θα πρέπει η κομματική ηγεσία να αποφασίσει ένα νέο μοντέλο λειτουργίας για τα επόμενα πέντε χρόνια.

ΔΗΠΑ

Με πίκρα και αγανάκτηση αντιμετώπισε το εκλογικό αποτέλεσμα η ΔΗΠΑ και αναμένεται ότι θα διεξαχθεί συζήτηση για τις εκλογές τις επόμενες ημέρες, που θα συνεδριάσει το πολιτικό γραφείο. Πάντως, αρκετά κομματικά στελέχη θεωρούν ότι οι δημοσκοπήσεις αδίκησαν την παράταξη και προκάλεσαν το φαινόμενο της χαμένης ψήφου. Κομματική πηγή ανέφερε στον «Π» ότι οι έρευνες κοινής γνώμης δεν είχαν μεταφέρει τη σωστή εικόνα για την πραγματική εκλογική δύναμη της ΔΗΠΑ και αυτό φάνηκε στο τελικό αποτέλεσμα.

Η ίδια κομματική πηγή επισήμανε ότι τα τηλεοπτικά κανάλια έλαβαν υπόψη τις δημοσκοπήσεις και αφιέρωσαν τον ανάλογο τηλεοπτικό χρόνο, στερώντας από ένα κοινοβουλευτικό κόμμα τη δυνατότητα να συμμετέχει στα ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών. Επισήμανε, μάλιστα, ότι η ΔΗΠΑ έλαβε ποσοστό 3,1% παρά το φαινόμενο της χαμένης ψήφου και της απουσίας του κόμματος από τα ντιμπέιτ στα τηλεοπτικά κανάλια. «Για ποσοστό 0,5%», πρόσθεσε, «δεν εισήλθαμε στη Βουλή και αυτό διέψευσε τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν το κόμμα κάτω του 2%».

Τα μελλοντικά οικονομικά προβλήματα που θα προκαλέσει στο κόμμα η απώλεια της κρατικής χορηγίας αναμένεται ότι θα απασχολήσουν την ηγεσία το επόμενο διάστημα. Η ΔΗΠΑ έλαβε κρατική χορηγία €546.000 για το 2026 και σήμερα εργοδοτεί περίπου πέντε άτομα ως γραφειακό προσωπικό. Λειτουργεί κομματικά γραφεία και τα επόμενα πέντε χρόνια δεν θα έχει σημαντικά έσοδα για να συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.