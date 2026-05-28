Τρία νέα κρούσματα σε Παλιομέτοχο, Μάμμαρι και Κοκκινοτριμιθιά - Συγκάλεσε σύσκεψη η Υπουργός Γεωργίας

Συνεχίζεται η επέλαση του αφθώδους πυρετού. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν τρία νέα κρούσματα σε μονάδες αιγοπροβάτων στην επαρχία Λευκωσίας, εξέλιξη η οποία ανεβάζει τον αριθμό των μολυσμένων μονάδων παγκύπρια στις 120. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τρεις φάρμες σε Παλιομέτοχο, Μάμμαρι και Κοκκινοτριμιθιά. Εντοπίζονται στην υφιστάμενη μολυσμένη ζώνη της δυτικής Λευκωσίας, εντός της ακτίνας των 3 Km, με πληροφόριες να αναφέρουν μικρό αριθμό ζώων.

Οι αριθμοί είναι τρομακτικοί

Σοκ προκαλούν οι αριθμοί γύρω από την καταστροφή που έχει σπείρει η κτηνοτροφική κρίση, η οποία μαίνεται στις ελεύθερες περιοχές από τον περασμένο Φεβρούαριο.

Από τις 120 μολυσμένες μονάδες σε ολόκληρη την Κύπρο, στις μολυσμένες ζώνες Λάρνακας, Ιδαλίου – Γερίου, δυτικής Λευκωσίας και Πάχνας Λεμεσού, η πλειοψηφία, συνολικά 103, αφορά μονάδες αιγοπροβάτων. Από αυτές οι 73 εντοπίζονται στη Λάρνακα, οι 29 στη Λευκωσία και η μία στη Λεμεσό. Οι υπόλοιπες αφορούν 14 μονάδες βοοειδών -9 στη Λάρνακα και 5 στη Λευκωσία- και 3 χοιροτροφικές μονάδες, όλες στη δυτική Λευκωσία.

Μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί περίπου 71 χιλιάδες ζώα, εκ των οποίων οι 43 χιλιάδες αιγοπρόβατα, οι 3 χιλιάδες βοοειδή και πέραν των 24 χιλιάδων χοίροι.

Τα μολυσμένα ζώα που οδηγήθηκαν ή θα οδηγηθούν σε θανάτωση αναλογούν στο 11% του συνολικού πληθυσμού ενήλικων αιγοπροβάτων στη χώρα, 3,5% των συνολικού αριθμού βοοειδών και στο 8% σχεδόν του συνολικού αριθμού χοίρων.

Η εικόνα για Λεμεσό, Πάφο και Αμμόχωστο

Όπως γράψαμε σε προηγούμενο ρεπορτάζ, μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί ο δεύτερος κύκλος επιδημιολογικής διερεύνησης στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου, για να φανεί εάν ο ιός βρίσκεται σε μονάδες πέραν αυτής στην Πάχνα Λεμεσού (62 αιγοπρόβατα) ή και σε άλλες επαρχίες, οι οποίες μέχρι σήμερα θεωρούνται «καθαρές», όπως η Πάφος και η ελεύθερη Αμμόχωστος.

Συγκάλεσε σύσκεψη η Υπουργός

Υπό το βάρος των αρνητικών εξελίξεων για την πορεία της νόσου, η Υπουργός Γεωργίας πραγματοποιεί σήμερα, λίγο μετά το μεσημέρι, κρίσιμη συνάντηση με την ηγεσία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Στο επίκεντρο θα είναι η σε βάθος ανασκόπηση της πορείας του αφθώδους πυρετού και η αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων περιορισμού. Επίσης θα εξεταστεί το ζήτημα των παρεμποδίσεων που συναντούν οι κτηνιατρικοί λειτουργοί στη «μάχη» που δίνουν καθημερινά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα τονίσουν ότι οι κτηνιατρικοί λειτουργοί δεν επιθυμούν να βρίσκονται μόνιμα στη μέση «διασταυρούμενων πυρών», αλλά να αφιερωθούν απερίσπαστα στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Διαμαρτυρία στο Προεδρικό

Υπεθυμίζεται αύριο Παρασκευή, ομάδα κτηνοτρόφων θα πραγματοποιήσει εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Οι κτηνοτρόφοι διαμηνύουν ότι «έφτασαν στα έσχατα» και καταγγέλλουν τις πρακτικές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ζητώντας άμεσο τερματισμό των καθολικών θανατώσεων ζώων και αξιοπιστία στις εργαστηριακές εξετάσεις, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στην Πάχνα.

Αίτημα οργανώσεων για συνάντηση με τον Πρόεδρο

Στην κινητοποίηση δεν θα συμμετάσχουν οι οργανωμένες αγροτικές οργανώσεις, ωστόσο ζήτησαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Το αγροτικό κίνημα ζητά την άμεση και καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου, προκειμένου να επανεξεταστούν μέσω της ΕΕ οι μαζικές θανατώσεις, να διαμορφωθεί ένα έκτακτο σχέδιο γενναίας οικονομικής στήριξης και να αποτραπεί ο πλήρης αφανισμός της εγχώριας παραγωγής και του χαλλουμιού.